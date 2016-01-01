وداعا للكرش.. تعرف على أسرع ريجيم ومشروب لحرق الدهون

وداعا للكرش
مع قرب حلول فصل الشتاء، تخشى الكثير من السيدات من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات، وفي هذه السطور نوضح طرقا سهلة تمكنك من التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لماكينة حرق الدهون قبل الشتاء بريجيم للتخسيس مضمون وسريع، ويمكنك تطبيقه للتخلص من كابوس الكرش.
إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى:
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
فول بالليمون + بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو
2 قطعة جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
سناك بعد الإفطار بـ3 ساعات..
اختار من الآتي: طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه لحم أو بانيه مشوى + طبق أرز صغير أو 3 ملاعق مكرونة
أو3 شرائح سمك فيليه + طبق سلطة
أو طبق سوتيه كوسة + 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغداء بساعتين
ثمرة فاكهة
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العشاء قبل النوم بساعتين
كوب زبادى
يمكنكِ بجانب الريجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون.
مشروب القرفة والليمون
ماذا تحتاجين:
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب، وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود، ويقلب جيدا.
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