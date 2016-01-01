وداعا للكرش.. تعرف على أسرع ريجيم ومشروب لحرق الدهون



وداعا للكرش وداعا للكرش

مع قرب حلول فصل الشتاء، تخشى الكثير من السيدات من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات، وفي هذه السطور نوضح طرقا سهلة تمكنك من التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لماكينة حرق الدهون قبل الشتاء بريجيم للتخسيس مضمون وسريع، ويمكنك تطبيقه للتخلص من كابوس الكرش.



إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى:



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

فول بالليمون + بيضة مسلوقة + 1 توست سن

أو

2 قطعة جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

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سناك بعد الإفطار بـ3 ساعات..اختار من الآتي: طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهةالغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه لحم أو بانيه مشوى + طبق أرز صغير أو 3 ملاعق مكرونةأو3 شرائح سمك فيليه + طبق سلطةأو طبق سوتيه كوسة + 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغداء بساعتينثمرة فاكهةاقرأ أيضا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديوالعشاء قبل النوم بساعتينكوب زبادىيمكنكِ بجانب الريجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون.مشروب القرفة والليمونماذا تحتاجين:1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونرشة ملح أسودكيف تطبقين الوصفةضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب، وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود، ويقلب جيدا.