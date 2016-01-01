لمرضى سرطان المبيض.. استشاري تغذية تنصح بتناول الخضروات وتجنب اللحوم



مرضى سرطان المبيض مرضى سرطان المبيض

يعتبر سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين السيدات والفتيات.



وقالت قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري تغذية، إن الأبحاث الحالية تشير إلى أن سرطان المبيض يبدأ في قناة فالوب وينتقل إلى المبيضين ، وهما العضوان التوأم والمصدر الرئيسي لهرمونات الأنوثة الاستروجين والبروجسترون.



وأضافت استشاري التغذية، أن نادرًا ما تظهر أعراض لسرطان المبيض المبكر،ولكن قد تظهر بعض الأعراض. وتشمل ..

انتفاخ أو ضغط في البطن

ألم في البطن أو الحوض

الشعور بالشبع بسرعة كبيرة أثناء الوجبات

كثرة التبول

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ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب العديد من الحالات غير السرطانية، إذا كانت تحدث باستمرار لأكثر من بضعة أسابيع ، فيجب التوجه إلي الطبيب فورا.وأشارت سهام سوقية إلي أن الجراحة تستخدم لتشخيص سرطان المبيض وتحديد مرحلته ، ولكنها أيضًا المرحلة الأولى من العلاج،وأن الهدف هو إزالة أكبر قدر ممكن من السرطان، قد يشمل ذلك مبيضًا واحدًا ونسيجًا قريبًا في المرحلة الأولى، وفي المراحل الأكثر تقدمًا ، قد يكون من الضروري إزالة المبيضين جنبًا إلى جنب مع الرحم والأنسجة المحيطة.وتابعت: أن في جميع مراحل سرطان المبيض ، يعطى العلاج الكيميائي عادةً بعد الجراحة، تستخدم هذه المرحلة من العلاج الأدوية لاستهداف وقتل أي سرطانات متبقية في الجسم.وأكدت سهام سوقية أستشاري التغذية، أن النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض من النساء الأخريات، كما أن معدلات الوفيات بسبب سرطان المبيض أعلى عند النساء البدينات أيضًا مقارنة بالنساء غير البدينات، فهناك أدلة ودراسات كثيرة على أن ما تأكله يمكن أن يحدث فرقًا.في إحدى الدراسات الحديثة ، كانت النساء اللواتي التزمن بنظام غذائي منخفض الدهون و البروتين لمدة أربع سنوات على الأقل أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض، وأفاد بعض الباحثين بأن السرطان أقل شيوعًا لدى النساء اللائي يأكلن الكثير من الخضار والفاكهة واللاتي تجنبن الافراط في البروتين أو حميات البروتين .