بخطوات بسيطة .. تعرفي كيف ترفعين مناعتك

لم ينته بعد الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا، بل يتوقع الكثير من الخبراء حول العالم التعرض لموجة أخطر من الفيروس التاجي وبشكل خاص في الشتاء.. إليك طريقة ترفع مناعتك لتحمى نفسك من الإصابة.
تفاقم الأزمة
وفقا لوقع الديلى ميل هناك العديد من الأسباب تعود وراء توقع الخبراء لتفشي فيروس كورونا مرة أخرى فى الشتاء، خاصة أنه موسم لانتشار فيروسات البرد والإنفلونزا، مما يزيد المخاوف من تفاقم أزمة فيروس كورونا.
كذلك مع شمس الشتاء الخافتة، يقل ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي يعيق نشاط الفيروس، كما أن الجميع في الشتاء لا يخرج الناس بشكل كبيرة ويظلون في منازلهم ويغلقون النوافذ وتقل تهوية المنزل وهي كلها عوامل تسبب تفشي فيروس كورونا من جديد.
فى السياق نفسه وسط توقعات العديد من الدراسات والأبحاث بإمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد فى الشتاء القادم، إليك كيفية تعزيز المناعة، بخطوات بسيطة وطبيعة .
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