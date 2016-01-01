بخطوات بسيطة .. تعرفي كيف ترفعين مناعتك

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تعرفي كيف ترفعين مناعتك

لم ينته بعد الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا، بل يتوقع الكثير من الخبراء حول العالم التعرض لموجة أخطر من الفيروس التاجي وبشكل خاص في الشتاء.. إليك طريقة ترفع مناعتك لتحمى نفسك من الإصابة.

تفاقم الأزمة
وفقا لوقع الديلى ميل هناك العديد من الأسباب تعود وراء توقع الخبراء لتفشي فيروس كورونا مرة أخرى فى الشتاء، خاصة أنه موسم لانتشار فيروسات البرد والإنفلونزا، مما يزيد المخاوف من تفاقم أزمة فيروس كورونا.

كذلك مع شمس الشتاء الخافتة، يقل ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي يعيق نشاط الفيروس، كما أن الجميع في الشتاء لا يخرج الناس بشكل كبيرة ويظلون في منازلهم ويغلقون النوافذ وتقل تهوية المنزل وهي كلها عوامل تسبب تفشي فيروس كورونا من جديد.
فى السياق نفسه وسط توقعات العديد من الدراسات والأبحاث بإمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد فى الشتاء القادم، إليك كيفية تعزيز المناعة، بخطوات بسيطة وطبيعة .

-تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا.

تناول السلطة فهى تعزز مناعة الجسم؛ حيث إن طبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

-تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سى مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوى والبروكلى والليمون والبرتقال.

-تناول الأطعمة الغنية بالزنك فلا غنى عنها مثل لحم البقر والبقوليات مثل العدس والفول والحمص
على الجانب الأخر إليك عادات تدمر جهاز المناعة.

-عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم .
-تجنب التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهو يتسبب فى قلة كفاءة الجهاز المناعى.

-يجب تجنب التدخين والقيام بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، فهى لها دور كبير في كفاءة جهازك المناعى.

-إذا كنت متعبًا، استرح ونم جيدًا، لكن قم بتضمين التدريبات الخفيفة في روتينك اليومي .

-يمكنك ممارسة تمارين رياضية مناسبة لدرجة اللياقة البدنية، ويمكن البدء بالمشي نصف ساعة يوميا.

-البقاء رطبًا يحافظ على نشاط الجسم، ويعمل الجهاز المناعي ويساعد أيضًا على التخلص من جميع مسببات الأمراض من الجسم التي قد تسبب نزلات البرد.

المصدر: elbalad

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