سهلة و لذيذة .. طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة

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معجنات الثوم والجبنة

معجنات الثوم والجبنة من الاكلات السهلة و السريعة ، التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، لذا قدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف ، طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة بأسهل الخطوات.

مقادير معجنات الثوم والجبنة:
4 و نصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة
ربع كوب ماء دافئ
رشة ملح
رشة سكر
ربع كوب زبدة
1 و ربع كوب لبن
1 بيضة

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-للحشوة
4 فص ثوم مفروم
نصف كوب زبدة مذوبة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
فلفل الوان
ثلث كوب جبنة بارميزان مبشورة

طريقة تحضير معجنات الثوم والجبنة
-تخلط كل مكونات العجينة في العجانة وتخلط جيدا ثم يضاف اليها الماء الدافئ
-تترك العجينة حتى تختمر
-ثم تشكل حسب الرغبة ثم تضاف إليها الحشوة

لعمل الحشوة
-تذوب الزبدة ثم يشوح فيها الثوم ثم يضاف عليها البقدونس
-ثم توضع على العجين المشكل وتغطى بالجبنة البارميزان ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

المصدر: elbalad

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