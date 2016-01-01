سهلة و لذيذة .. طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة

معجنات الثوم والجبنة من الاكلات السهلة و السريعة ، التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، لذا قدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف ، طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة بأسهل الخطوات.
مقادير معجنات الثوم والجبنة:
4 و نصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة
ربع كوب ماء دافئ
رشة ملح
رشة سكر
ربع كوب زبدة
1 و ربع كوب لبن
1 بيضة
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