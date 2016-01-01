سهلة و لذيذة .. طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة



معجنات الثوم والجبنة معجنات الثوم والجبنة

معجنات الثوم والجبنة من الاكلات السهلة و السريعة ، التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، لذا قدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف ، طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة بأسهل الخطوات.



مقادير معجنات الثوم والجبنة:

4 و نصف كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء دافئ

رشة ملح

رشة سكر

ربع كوب زبدة

1 و ربع كوب لبن

1 بيضة



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-للحشوة4 فص ثوم مفرومنصف كوب زبدة مذوبة2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومفلفل الوانثلث كوب جبنة بارميزان مبشورةطريقة تحضير معجنات الثوم والجبنة-تخلط كل مكونات العجينة في العجانة وتخلط جيدا ثم يضاف اليها الماء الدافئ-تترك العجينة حتى تختمر-ثم تشكل حسب الرغبة ثم تضاف إليها الحشوةلعمل الحشوة-تذوب الزبدة ثم يشوح فيها الثوم ثم يضاف عليها البقدونس-ثم توضع على العجين المشكل وتغطى بالجبنة البارميزان ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم