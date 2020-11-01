

البنك المركزي:3.51 تريليون جنيه قيمة أشباه النقود يوليو الماضي البنك المركزي:3.51 تريليون جنيه قيمة أشباه النقود يوليو الماضي

ارتفع حجم أشباه النقود ضمن السيولة المحلية للبنوك إلي 3.501 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 3.45 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 3.36 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.



كشف تقرير صادر عن البنك المركز المصري عن أن حجم الودائع غير الجارية بالعملة المحلية وصلت إبي 2.84 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.8 تريلون جنيه في يونيو2020 ومقارنة بـ 2.703 تريليون جنيه في ماي من نفس العام.

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وبلغ حجم الودائع الجارية بالعملة الأجنبية إلي 139.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 142.022 مليار جنيه يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 136.23 مليار جنيه في مايو 2020.

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وصلت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية إلي 518.1 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 524.64 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ516.22 مليار جنيه في مايو 2020.وبلغ حجم الأصول المقابلة للسيولة المحلية لـ 4.7 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.53 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 4.451 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.