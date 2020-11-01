استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق1-11-2020.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه؛ مسجلا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك مصر الى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار الدولار اليوم 1-11-2020
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