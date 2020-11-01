

أسعار الدولار اليوم 1-11-2020 أسعار الدولار اليوم 1-11-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق1-11-2020.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه؛ مسجلا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنك مصر الى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصرف أبوظبي الاسلامي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع. وفي بنوك :"المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.