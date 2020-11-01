

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يستعد لعواصف كورونا أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يستعد لعواصف كورونا

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، بعد أن أغلق متراجعا الجمعة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 945.83 جنيه مقابل 942.75 جنيه في ختام تعاملات أمس، بزيادة قدرها 3.08 جنيه.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بواقع 2.6 جنيه، ليسجل 827.60 جنيه مقابل 825 جنيها في ختام تعاملات الجمعة.

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