نادر السيد يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور

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صورة الخبر: مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

هاجم نادر السيد، مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب عدم توجيه الدعوة لكل من شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور، اللاعبين السابقين للقلعة الحمراء، أثناء الاحتفال بدرع الدوري.

وأكد نادر السيد أنه كان يجب تواجد إكرامي وصبحي وعاشور، أثناء التتويج والاحتفال بدرع الدوري العام، أمس بعد انتهاء لقاء الأهلي وطلائع الجيش الذي انتهي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري العام في ختام مباريات الدوري العام.

وقال نادي السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، كان علي النادي الأهلي توجيه الدعوة لكلام من شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور، أثناء الاحتفال بدرع الدوري، مثلما حدث مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول، والمنتقل لنادي بيراميدز الموسم المقبل.

وأضاف أن اللاعبين الثلاثة شاركوا في إنجاز الأهلي بالفوز ببطولة الدوري بسبب مشاركتهم في المباريات.

واختتم: لابد أن يكون المبدأ والمعاملة علي الجميع، ولا يتم التفرقة في المعاملة بين اللاعبين.

المصدر: elbalad

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