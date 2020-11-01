

أسمنت بورتلاند طره تُقر القيمة العادلة للسهم وعرض استحواذ السويس للأسمنت أسمنت بورتلاند طره تُقر القيمة العادلة للسهم وعرض استحواذ السويس للأسمنت

القاهرة - مباشر: اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، تقرير شركة جارنت ثورنتون للاستشارات المالية -مستشار مالي مستقل- بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة، وكذلك عرض الشراء المقدم من شركة السويس للأسمنت حتى 100 بالمائة من أسهم الشركة.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة وافق على تقرير المستشار المالي المستقل والذي انتهى إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة تبلغ 7.08 جنيه.



وأضافت أن مجلس الإدارة قرر كذلك أن عرض الشراء المقدم من شركة السويس للأسمنت على حتى 100 من أسهم الشركة يعد مجزياً.

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جدير بالذكر، أن فترة سريان العرض المقدم من شركة السويس للأسمنت بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 20,07 مليون سهم بنسبة 28.06 بالمائة (المكملة لنسبة 100 بالمائة) من أسهم رأس مال شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، بدأ من جلسة تداول 15 أكتوبر الماضي، وحتى نهاية جلسة تداول 19 نوفمبر 2020.وبلغ سعر العرض 7.18 جنيه مصري للسهم، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.يشار إلى أن السويس للأسمنت حققت خسائر بلغت 709.31 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 356.49 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.كما حققت أسمنت بورتلاند طره المصرية خسائر بلغت 151.97 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 461.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.