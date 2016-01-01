

تعرف على أحدث سيارة كهربائية تم طرحها في مصر خلال "أكتوبر" الجاري تعرف على أحدث سيارة كهربائية تم طرحها في مصر خلال "أكتوبر" الجاري

طرحت شركة أبو غالي موتورز، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع شركة لندن للمركبات الكهربائية "."L.E.V.C، السيارة TX الكهربائية بالكامل.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي، الظهور الأول للسيارة التي تستطيع أن تقطع مسافة تصل إلى أكثر من 600 کیلومتر في الشحنة الواحدة، وتتسع مقصورتها لعدد 6 أشخاص.

وتُقدم "أبو غالي موتورز "، نموذجاً جديداً للاشتراك الشهري الذي يتيح للمستخدم التمتع بخدمة التنقل بواسطة السيارة الجديدة مقابل اشتراك شهري ثابت بالإضافة إلي إمكانية الحصول على سائق دائم و تطبيق تليفوني خاص لكل سيارة، بالإضافة إلى شاحن منزلي للسيارة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة LEVC، يورج هوفمان تعليقا على تقديم السيارة في مصر: «يسعدني أن أرحب بمجموعة أبو غالي موتورز



في طرح السيارة TX مع شبكه الوكلاء L EVC، بينما نواصل تنفيذ إستراتيجيتنا التصديرية وإدخال أسواق جديدة لمركباتنا الكهربائية".

وصرح "هوفمان"، بأن خطوة التعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز

كانت من أهم الخطط التوسعية للشركة حيث تتمتع أبو غالي موتورز بخبرة تزيد عن أربعين عاما ورؤية تقدمية لحلول التنقل المتكاملة متوائمة بشكل وثيق مع رؤية شركتنا. وأنا مقتنع بأن شركة L.EVC سوف تحقق نجاحا كبيرا في مصر عن طريق هذا التعاون.

من جانبه قال المهندس محمد أبو غالي المدير التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز

: «في خطوة تواكب تطور العصر وتساعد علي الحفاظ على البينة والتفاعل الإيجابي مع توجه الدولة في تنشيط استخدام السيارات الكهربائية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة بصفه عامه، نقدم السيارة الكهربائية كليا من الصانع L.E.V.C أعرق مصنعي السيارات في إنجلترا".

وأضاف "أبو غالي"، أن هذه الخطوة سوف تساعدنا بشكل أساسي في تغيير مفهوم استخدام السيارة للمستقبل كما تم دمج التكنولوجيا