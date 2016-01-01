

سيارة سباق ذاتية القيادة تبد جولتها بصدم الجدار! سيارة سباق ذاتية القيادة تبد جولتها بصدم الجدار!

يراهن كثيرون على أن السيارات ذاتية القيادة هي الأفضل، ولكن ذلك لا يبدو صحيحاً حتى الآن!



للعديد من الأسباب تفشل السيارات ذاتية القيادة بتأدية أبسط أساليب القيادة أو حتى استعمال الفرامل عندما يكون ذلك ضرورياً. والآن نشاهد أحد سيارات سباقات Roborace تنطلق من خط البداية وتفشل في التعرف على المسار أمامها وتصطدم بجدار محاذي لها.



جدير بالذكر أن سلسلة سباقات Roborace هي نسخة معدلة من سباق فورمولا E للسيارات ذاتية القيادة.