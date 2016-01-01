المربع نت – كشفت شركة جيلي الصينية عن أرقام مبيعاتها لشهر سبتمبر 2020، واستطاعت الشركة بيع 126,365 بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة 11٪ تقريبًا عن أغسطس 2020.
ومن إجمالي حجم المبيعات في سبتمبر 2020، كانت 6092 وحدة عبارة عن سيارات كهربائية، كما ارتفع حجم صادرات المجموعة بأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم مبيعات المجموعة في السوق الصينية 118,297 سيارة، بزيادة حوالي 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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التعليقات على ارتفاع مبيعات سيارات جيلي بنسبة 11% خلال سبتمبر 2020
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