ارتفاع مبيعات سيارات جيلي بنسبة 11% خلال سبتمبر 2020

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ارتفاع مبيعات سيارات جيلي بنسبة 11% خلال سبتمبر 2020

المربع نت – كشفت شركة جيلي الصينية عن أرقام مبيعاتها لشهر سبتمبر 2020، واستطاعت الشركة بيع 126,365 بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة 11٪ تقريبًا عن أغسطس 2020.

ومن إجمالي حجم المبيعات في سبتمبر 2020، كانت 6092 وحدة عبارة عن سيارات كهربائية، كما ارتفع حجم صادرات المجموعة بأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات المجموعة في السوق الصينية 118,297 سيارة، بزيادة حوالي 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان قد بلغ إجمالي حجم المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 875,472 سيارة، بانخفاض نسبته 9٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أنه قد تم تحقيق 66٪ من هدف المجموعة المقترح لحجم المبيعات للعام بأكمله والبالغ 1،320،000 وحدة في عام 2020، وهو رقم جيد بالطبع نظراً لتوقف العالم بسبب فيروس كورونا.

المصدر: المربع نت

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