

5 نصائح من قاموس جدتك لشعر صحي وطويل.. سرحيه مرتين واغسليه بماية الرز 5 نصائح من قاموس جدتك لشعر صحي وطويل.. سرحيه مرتين واغسليه بماية الرز

تبحث الفتيات طوال الوقت عن طرق يمكنها مساعدتهن في الحصول على أفضل شعر ممكن، وغالبًا ما ننسى أن أمهاتنا وجداتنا تمتعن بشعر طويل وفاتن. وذلك أيضًا بدون منتجات وعلاجات الشعر باهظة الثمن التي نكشف عنها شعرنا، وهذا ما دفعنا للبحث عن طرقهن في العناية بشعرهن، وقد نشر موقع "boldsky" الهندي 5 نصائح العناية بالشعر من قاموس الأمهات والجدات للحصول على شعر صحي ولامع.



اختيار الوقت المناسب لتمشيطه

تشابك وعقد الشعر من العلامات التي لا تدل على صحته، وتعتقد بعض الفتيات أن تمشيط الشعر بشكل متكرر سيخلصهن من مشكلة تشابكه، لكن التمشيط المفرط للشعر لا يجدي نفعا. إنه يسحب جذور شعرك ويضعف جذوره ويؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.



إذا كنت تريدين شعرًا طويلًا وفاتنًا، مشطي شعرك مرتين يوميًا. في الصباح والليل. إن قضاء بعض الوقت في تمشيط شعرك قبل الذهاب إلى الفراش يحسن الدورة الدموية ويضمن عدم وجود شعر متشابك وفوضوي في الصباح، وبالتالي ينتج عن ذلك شعر قوي وجميل.

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ترطيب الشعربينما يعمل البلسم على ترطيب الشعر وتغذيته، فإنه يضر بفروة رأسك، ترتكب الكثير من الفتيات خطأ وضع البلسم على فروة الرأس، إغفالًا منهن بأن هذا يضر بجذور الشعر ويؤدي إلى امتلاك شعر باهت ومتضرر.لذا فعند استخدام البلسم، عليك اتباع قاعدة بسيطة، وهي إبعاده عن فروة الرأس. ضعي البلسم من منتصف شعرك حتى الأطراف، واتركيه لمدة دقيقة ثم اشطفيه. إذا كان شعرك شديد الجفاف، يمكنك اختيار علاج يترك على الشعر. فقط اتبع قاعدة ترطيبه.وزعي زيت فروة الرأستعوض فروة رأسنا الزيت والأوساخ التي يزيلها الشامبو عن طريق إنتاج المزيد من الزيت. لهذا السبب تجد فروة رأسك غالبًا دهنية أكثر من الأطراف. هناك مشكلتان مع هذا الموقف. أولاً، يؤدي زيادة نسبة الزيوت في فروة الرأس إلى انسداد بصيلات الشعر وإتلافه، وثانيًا، لا تحصل أطراف الشعر على التغذية التي تحتاجها، وينتج عن هذا شعر باهت وغير صحي.يعد أن تفرز فروة رأسك الكثير من الزيت يكون أفضل حل لهذه المشكلة، ومن السهل جدا القيام به كالتالي:بعد 10-12 ساعة من غسل شعرك، مشطيه بلطف من الجذور إلى الأطراف، وسيؤدي ذلك إلى توزيع الزيت من فروة رأسك بالتساوي عبر شعرك، ما يجعلك تتمتعين بشعر قوي وجميل.التدليك الجيد بالزيت الساخنلا يوجد علاج يمكنه إحداث نفس النتيجة التي تحصلين عليها من تدليك فروة رأسك بزيت الشعر الغني بالمغذيات، فهو يغذي ويجدد الشعر ويصلح أي ضرر يلحق به.ويعمل التدليك أثناء وضع زيت الشعر على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر لتعزيز نموه، لذا، قبل كل غسلة للشعر، قومي بتدليك رأسك بزيت الشعر، على أن يكون الزيت دافئًا وليس ساخنًا حتى يعمل بكفاءة.شطفه بماء الأرزاعتمدت أمهاتنا وجداتنا اعتمادًا كبيرًا على العلاجات المنزلية لإضافة هذه الجاذبية إلى الشعر. يعتبر ماء الأرز أحد أشهر العلاجات المنزلية المعروفة، فمن المعروف أن الإينوزيتول – وهو مكون موجود في ماء الأرز- يقوم بإصلاح الشعر التالف من الداخل إلى الخارج، كما يحارب تساقط الشعر ويمنع أيضًا ظهور الشيب المبكر، ويترك شعرك طويلًا وفاتنًا وصحيًا. كما أنه سهل الاستخدام إلى حد ما.اغسلي كوبًا من الأرز لإزالة أي أوساخ وشوائب، واضفيفي كوبًا من الماء إلى الأرز واتركيه ينقع لمدة 24 ساعة تقريبًا. هذا يسمح للأرز بالتخمر ويمتص الماء جميع الفيتامينات والمعادن من الأرز، بعدها صفي الأرز واجمعي الماء في وعاء.بعد غسل شعرك بالشامبو، اسكبي ماء الأرز على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة دقيقة أو نحو ذلك ثم اشطفي شعرك بالماء العادي، وافعلي ذلك في كل مرة يُغسَل فيها شعرك وستلاحظين أنه أصبح أكثر صحة وكثافة.