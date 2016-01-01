

الهالوين .. أسطورة رعب تحولت إلى عيد عالمي الهالوين .. أسطورة رعب تحولت إلى عيد عالمي

خدعة أم حلوى، التنكر في أزياء مرعبة، نحت قرع العسل، زيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة، طقوس يشدها العالم في ليلة الهالوين والذي يتم الاحتفال به يوم 31 أكتوبر، حيث تشهد البيوت والشوارع أغرب الاحتفالات المخيفة.



تعدد اسامي الهالوين



في بريطانيا يعرف عيد الهالوين بـ "عيد القديسين"، ويأتي الهالوين " Halloween " باللغة الإنجليزية من

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كلمة " Hallowed " والتي تعني في اللغة الأنجليزية القديمة مقدس، وهي اختصار لعبارة " All Hallows’ Eve " أي تعني عيد كل ما هو مقدس، وهناك من يطلق عليه بـ "عيد الهلع" بسبب الأشياء المخيفة التي يراها الناس.تاريخ الهالوينيعود تاريخ الهالوين إلى 2500 عام، وكان يعرف بعيد (السلتية) في كل من إنجلترا وأيرلندا وشمال فرنسا، ويرمز لإنتاهاء فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، ووفقًا لمعتقداتهم كانوا يظنون أن فصل الشتاء يجلب الأرواح الشريرة ولاتقاء شرور تلك الكائنات كانوا يضيئون النيران ويلبسون الملابس المخيفة لدرء الأشباح.وفي القرن التاسع عشر انتشر إلى أمريكا على يد المهاجرون الإيرلنديون والاسكتلنديون، وتزامن مع عيد المسيحيين، وحاول الأمريكيون تقبل احتفالات الهالوين تدريجيًا، حتي أصبحت مناسبة سنوية مرتبطة بأعياد المسيحيين بها.