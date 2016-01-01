

آبل تدفع 503 ملايين دولار في قضية براءة اختراع آبل تدفع 503 ملايين دولار في قضية براءة اختراع

لا تزال المعركة القانونية التي لا نهاية لها على ما يبدو بين Apple و VirnetX مستمرة، وقد يكلف التطوير الأخير عملاق التكنولوجيا نصف مليار دولار.







قضت هيئة محلفين في تايلر بولاية تكساس بأنه يتعين على شركة آبل دفع 502.8 مليون دولار لـ VirnetX كإتاوات لشبكة VPN عند الطلب، وهي ميزة iOS التي تتيح للمستخدمين تكوين أجهزتهم لبدء أو إيقاف اتصال VPN تلقائيًا.

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وفقًا لـ Bloomberg استغرقت هيئة المحلفين90 دقيقة للتوصل إلى قرار.بدأت ملحمة قاعة المحكمة هذه قبل عقد من الزمان بعد أن اتهمت شركة VirnetX شركة آبل بانتهاك ملكيتها الفكرية، وقالت إن FaceTime و iMessage و VPN on Demand تنتهك براءات الاختراع التي تمتلكها فيما يتعلق بالاتصالات الآمنة، لا سيما من التكنولوجيا التي طورتها لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.طلبت VirnetX من المحكمة في الأصل 700 مليون دولار، بينما أخبرت شركة Apple المحكمة أنها تعتقد أنها مدينة للطرف الآخر بمبلغ أقل بكثير 113 مليون دولار.أُمر عملاق التكنولوجيا بدفع 450 مليون دولار لـ VirnetX قبل بضعة أشهر، لكن هذا كان للإصدارات السابقة من الميزات التي يقول VirnetX إنها تنتهك عناوين IP الخاصة بها، يعني هذا الحكم أن على شركة Apple دفع 502.8 مليون دولار بالإضافة إلى هذا المبلغ.اتخذت محاكم شرق تكساس، المعروفة بالحكم لصالح الشركات المشهورة برفع دعاوى براءات الاختراع، عدة قرارات لصالح VirnetX على مدار السنوات الماضية.