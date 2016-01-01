يتمتع محمد صلاح، نجم ليفربول، بقدر كبير من الدقة والتركيز، عند تنفيذ ركلات الجزاء.
ونجح محمد صلاح في هز شباك وست هام يونايتد، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.
هدف محمد صلاح جاء عبر ركلة الجزاء، في الدقيقة 42، مع العلم أن النتيجة وقتها كانت تشير لتقدم وست هام يونايتد بهدف نظيف.
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التعليقات على ملك ضربات الجزاء.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
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