أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، عن سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مدينة كيبيك، كندا.
ووفقا لوسائل الإعلام المتختلفة، أكدت الشرطة الكندية، عبر موقع تويتر، أنه تم توقيف مشتبه به، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب.
وأوضحت الشرطة الكندية أن الحصيلة الأولية كشفت عن وقوع قتيلان و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية.
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التعليقات على بعد فرنسا .. قتلى وجرحى جراء هجوم بـ الطعن في كندا
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