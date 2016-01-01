بعد فرنسا .. قتلى وجرحى جراء هجوم بـ الطعن في كندا

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قتلى وجرحى جراء هجوم بـ الطعن في كندا

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، عن سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مدينة كيبيك، كندا.

ووفقا لوسائل الإعلام المتختلفة، أكدت الشرطة الكندية، عبر موقع تويتر، أنه تم توقيف مشتبه به، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب.

وأوضحت الشرطة الكندية أن الحصيلة الأولية كشفت عن وقوع قتيلان و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية.

جدير بالذكر أن هجوم طعن وقع بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، الخميس الماضي، قتل خلاله 3 أشخاص.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية، صورا مسيئة للإسلام.

المصدر: elbalad

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