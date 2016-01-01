أسباب انسداد الشرايين عند الرجل



أسباب انسداد الشرايين أسباب انسداد الشرايين



حذر الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، من خطر التدخين بجميع صوره وأشكاله على جسم الإنسان وخاصة انسداد الشرايين فى الرِجل، موضحا أن العديد من المصابين بانسداد الشرايين في القدم لا يعانوا من أعراض ولكن هناك بعض المرضى يعانون من ألم في الساق خاصة عند المشي، وألم في العضلات أو تشنجات الساق، وقد يظهر شعور بالألم عند ممارسة النشاط واختفائه عند الراحة.



ولفت إلى أن شدة الألم تختلف حدتها من خفيف إلى العرج الشديد وصعوبة في المشى وأحيانا تقرحات على أصابع القدم أو إصابات في القدم التي لا تلتئم.



وأكد الدكتور وليد الدالى، أن مرض انسداد وضيق الشرايين في الساق يحدث عادة نتيجة التصلب وضيق الشرايين، بسبب التدخين، وارتفاع ضغط الدم، وإرتفاع الكوليسترول، والإصابة بمرض السكري والذي يجعل التحسين أقل في حالات أمراض الشرايين، فضلا عن التهاب الأوعية الدموية.

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وكشف الدكتور وليد الدالى، عن أن الشرايين هي أوعية دموية تعمل على ضخ الدم من القلب إلى أجزاء الجسم المختلفة، مبينا أن الشرايين الطرفية تعمل على إمداد الساق بالغذاء والأكسجين اللازم لأداء الوظائف الحيوية وتقوية الجهاز المناعي ومقاومة الميكروبات وتجديد الأنسجة.وأكد الدكتور الدالى، أن البطانة الداخلية لجدران الشرايين تساعد على تدفق الدم بسهولة إلى الأعضاء وعند الإصابة بانسداد الشرايين في الساق تتراكم المواد الدهنية والكوليسترول على البطانة الداخلية للشريان فتؤدي إلى ضيق الشريان وانسداده مما يعيق وصول الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف وهو ما يعرف بتصلب الشرايين.وحول تشخيص انسداد شرايين الساق، أوضح الدكتور وليد الدالى، أنه يتم من خلال الفحص الجسدي ومعرفة التاريخ الطبي للمريض، وإجراء التحاليل الطبية لقياس نسبة الكوليسترول في الدم، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي.وعن طريقة علاج انسداد شرايين الساق، قال الدكتور وليد الدالي، إنه يتم من خلال عملية غير جراحية يتم من خلالها إزالة الانسداد الموجود داخل الشريان، حيث يخضع المريض للتخدير الموضوعي، ثم يقوم الطبيب بإدخال القسطرة العلاجية من خلال شق جراحي صغير للغاية، ثم يتم نفخ بالون متصل بالقسطرة لإزالة الانسداد داخل الشريان؛ كما يمكن تركيب دعامة معدنية لمنع حدوث الانسداد مرة أخرى.