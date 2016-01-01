نتائج لا تتخيلها.. ماذا تفعل عمليات التكميم للمعدة

قال الدكتور محمود زكريا الجنزوري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، إن جراحات السمنة المفرطة مجموعة من العمليات الجراحية؛ يتم إجراؤها لمصابى السمنة المفرطة لإنقاص وزنهم المفرط والوصول بهم إلى الوزن المثالى المطلوب.
وأوضح "الجنزورى"، فى بيان اليوم، أن عملية تكميم المعدة بالمنظار هي عملية جراحية آمنة يتم من خلالها استئصال جزء كبير من المعدة عن طريق المنظار والذى قلل الكثير من معدل حدوث المضاعفات بل إن المريض يستطيع الخروج من المستشفى بعد يوم واحد.
وأضاف، أن المريض يستطيع التحرك بعد العملية كما أنه يستطيع العودة إلى عمله والى حياته الطبيعية فى خلال أسبوع من إجراء عملية التكميم.
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