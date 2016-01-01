نتائج لا تتخيلها.. ماذا تفعل عمليات التكميم للمعدة



عمليات التكميم للمعدة عمليات التكميم للمعدة

قال الدكتور محمود زكريا الجنزوري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، إن جراحات السمنة المفرطة مجموعة من العمليات الجراحية؛ يتم إجراؤها لمصابى السمنة المفرطة لإنقاص وزنهم المفرط والوصول بهم إلى الوزن المثالى المطلوب.



وأوضح "الجنزورى"، فى بيان اليوم، أن عملية تكميم المعدة بالمنظار هي عملية جراحية آمنة يتم من خلالها استئصال جزء كبير من المعدة عن طريق المنظار والذى قلل الكثير من معدل حدوث المضاعفات بل إن المريض يستطيع الخروج من المستشفى بعد يوم واحد.



وأضاف، أن المريض يستطيع التحرك بعد العملية كما أنه يستطيع العودة إلى عمله والى حياته الطبيعية فى خلال أسبوع من إجراء عملية التكميم.

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وذكر ، أن عملية تكميم المعدة بالمنظار أصبحت أحد أشهر عمليات إنقاص الوزن ويتم اجرائها بالمنظار من خلال 3 فتحات كل فتحة تصل إلى واحد سنتيميتر أو أقل من نصف سنتيميتر مما يساعد على عملية الشفاء والتئام الجروح بعد العملية بشكل سريع جدا.وأكد "الجنزورى"، أن الهدف من وراء عملية تكميم المعدة تحويل المعدة كبيرة الحجم إلى معدة صغيرة الحجم فى حجم الموزة الصغيرة بإستخدام أحدث الدباسات الجراحية الأمريكية.وأشار أستاذ جراحة السمنة والسكر، إلى أنه بعد جراحة عملية تكميم المعدة بالمنظار تصبح المعدة مثل أنبوب صغير جدا تصل سعته من 75 إلى 100 ملليمتر والتى تعتبر أصغر بكثير من حجم المعدة حال السمنة المفرطة حيث يصبح حجم المعدة الجديد 15% من حجم المعدة قبل العملية.