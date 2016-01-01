معلومات مهمة عن جامعة الملك سلمان والتخصصات الجديدة بها



جامعة الملك سلمان جامعة الملك سلمان



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.



وننشر لكم معلومات هامة عن جامعة الملك سلمان وكلياتها والتخصصات الجديدة بها:



- تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن:

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- إنشاء ١٠ کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ- بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ الف طالب، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا .- كليات الجامعة تتضمن تخصصات: " الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم".- فرع مدينة الطور: (العلوم الهندسية، علوم الحاسب، هندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية والطب البشري والعلوم الصيدلية وطب الأسنان).- فرع مدينة رأس سدر: (العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية).- فرع مدينة شرم الشيخ: (اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم).- اتاحت الجامعة برامج دراسية جديدة في فرع الطور، حيث تم إضافة ثلاثة برامج دراسية في مجال (الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الصيدلية.