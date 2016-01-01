مفيدة بشكل كبير.. آراء الطلاب حول المنصة التعليمية بجامعة القاهرة

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قبل البدء فى العام الدراسى الجديد، أطلقت جامعة القاهرة منصة تعليمية للطلاب، تعتبر أكبر منصة تعليمية في العالم لأن بها أكثر من ربع مليون طالب في جميع المراحل الدراسية المختلفة.



ويمكن من خلال المنصة التعليمية، الحصول على المقررات الدراسية، الأنشطة الطلابية المختلفة وحضور المحاضرات التعليمية أون لاين.



من جانبه، أبدى الطلاب رأيهم حول المنصة التعليمية بجامعة القاهرة .

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بداية؛ قال محمد عوض طالب بكلية الإعلام: لم نعرف استخدامها بشكل كبير ولكن الكلية تقوم بإعداد دورات تدريبية لذلك، ولكن فى العموم المنصة مفيدة لنا خاصة توافر المقررات الدراسية بها .وأشار علي عبدالله طالب بكلية الآثار إلى أن المنصة شئ مميز هذا العام ، وذلك لتوافر المحاضرات أون لاين من خلالها ويمكن الرجوع اليها اكثر من مرة.كما أكد عصام حمدان طالب بكلية الهندسة، أن المنصة مفيدة لنا بشكل خاص لأن هناك بعض المحاضرات لم نتمكن من استيعابها بنسبة 100 % لصعوبة المقررات فيمكن الرجول الى المحاضرة من خلال المنصة لاستكمال الجزء الذى فقدناه من المحاضرة.الجدير بالذكر قد ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل خلال أيام الأسبوع، وحضور طلاب الكليات النظرية بنسبة 50% وحضور محاضرات أونلاين بنسبة 50%، أما بالنسبة لطلاب الكليات العملية فتكون نسبة الحضور 60% و 40% محاضرات أونلاين، مع مراعاة أن تكون المحاضرات الحضورية في غير أيام محاضرات Online، وألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50%، وحضور طلاب الإنتساب بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم، محاضرات تأسيسية حسب سعة كل كلية.وناقش الاجتماع إتاحة كل المحاضرات Online كمادة تعليمية وشروحات مسجلة من أعضاء هيئة التدريس، على أن يكون تدريس المقررات الدراسية المشتركة بين الأقسام أو الكليات Online، إلى جانب إنشاء منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.ووافقت اللجنة على تطبيق نفس القواعد العامة الحاكمة في نظام الدراسة لطلاب الليسانس والبكالوريوس على طلاب الدراسات العليا (دبلوم - ماجيستير - دكتوراه)، مع مرونة في التطبيق طبقًا لظروف كل كلية ومراعاة الإجراءات الاحترازية.