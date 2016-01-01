لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. تعرف على الدورات التدريبية لـ شهر نوفمبر

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أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر نوفمبر ٢٠٢٠؛ بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



وتولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس لرفع إمكاناتهم في تعليم الطلاب والبحث العلمي وهو ماينعكس بدوره بشكل مباشر على الطلاب وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل ومتطلباته.



وينشر صدى البلد الدورات التدريبية لاعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان التى من المقرر اقامتها بشهر نوفمبر .

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١- دورة التنمية المستدامة وأثر حروب الجيل الرابع، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ١٠-١١ نوفمبر.٢- تصميم وانتاج المقررات الإلكترونية ، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ١٠-١١ نوفمبر.٣- تنظيم المؤتمرات العلمية ، وذلك يومي الأحد والاثنين ١٥-١٦ نوفمبر.٤- اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ١٧-١٨ نوفمبر.٥- معايي الجودة في العملية التعليمية الأحد والاثنين ٢٢-٢٣ نوفمبر.٦- تصميم وانتاج المقررات الإلكترونية يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٤-٢٥ نوفمبر.٧- استخدام التكنولوجيا في التدريس، يومي الأحد والاثنين ٢٩- ٣٠ نوفمبر.٨- تصميم وانتاج المقررات الإلكترونيه ، يومي ٢٩- ٣٠ نوفمبر.أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:١- دورة Microsoft teams ، يومي الأربعاء والخميس ١١ - ١٢ نوفمبر.٢- الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية، يومي الأحد والاثنين ١٥- ١٦ نوفمبر.٣- العمل تحت الضغوط النفسية، يومي الأربعاء والخميس ٢٥ - ٢٦ نوفمبر.٤- التخطيط الاستراتيجي ، يومي الأحد والاثنين ٢٩-٣٠ نوفمبر.ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.