أول رد فعل من السديس بعد محاولة اقتحام المسجد الحرام



محاولة اقتحام المسجد الحرام محاولة اقتحام المسجد الحرام

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما من أولى اهتمامات القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى ان توجيهات ولاة الأمر تؤكد دومًا على ضرورة تهيئة الأجواء الإيمانية الروحانية الخاشعة لقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.



وأشاد السديس بالجھود المبذولة من قبل قوات الأمن بسرعة التعامل مع واقعة اقتحام سيارة للمسجد الحرام وتضحيتهم لتفادي كل ما يؤثر على أمن وسلامة القاصدين والمعتمرين وجهودهم محل الفخر والاعتزاز.



وبين الشيخ السديس أن الرئاسة والجهات الأمنية تعملان من أجل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، داعيًا الله أن يوفق تلك الجهود في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وزوارهما.

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