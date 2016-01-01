قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن هناك 14 محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الوزارة متفهمة مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس، مشددًا على الوزارة تطمئن جميع أولياء الأمور باتباع إجراءات احترازية غير مسبوقة تطبق في جميع مدارس الجمهورية.
وأعلن الوزير يوم الأربعاء الماضي، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة في المنشآت التعليمية حتى الآن وصل إلى 49 إصابة من إجمالي 25 مليون يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم.
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التعليقات على "القاهرة الأكبر".. وزير التعليم يكشف عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في المدارس حتى الآن
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