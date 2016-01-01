"القاهرة الأكبر".. وزير التعليم يكشف عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في المدارس حتى الآن

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن هناك 14 محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الوزارة متفهمة مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس، مشددًا على الوزارة تطمئن جميع أولياء الأمور باتباع إجراءات احترازية غير مسبوقة تطبق في جميع مدارس الجمهورية.

وأعلن الوزير يوم الأربعاء الماضي، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة في المنشآت التعليمية حتى الآن وصل إلى 49 إصابة من إجمالي 25 مليون يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم.

وأوضح أن أعلى عدد من الإصابات التي تم رصدها يتركز في محافظة القاهرة، حيث تم رصد 19 إصابة كورونا، بينما توجد محافظات تم رصد حالة واحدة في كل منها كما يلي (واحدة في بني سويف، واحدة في قنا، وواحدة في المنيا، وواحدة في بورسعيد، وواحدة في الغربية).

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام مطمئنة جدًا، وجميع الإصابات بلا أعراض خطيرة ويتعافى أصحابها بسهولة، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس؛ لأن ليس بها خطورة، حيث تم التأكيد أن نسبة الإصابة بكورونا بين الأطفال لا تزيد على 0.05%.

يذكر أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 انطلق يوم 17 أكتوبر الماضي في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

المصدر: مصراوي

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