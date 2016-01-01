مشروب طبيعي يحمي أطفالك من نزلات البرد فى الشتاء ويقوي المناعة

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مشروب العسل الأسود

تحرص كل ام على رفع مناعة أطفالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتخافين على أطفالك من تكرار نزلات البرد فى الشتاء إليك طريقة تحضير مشروب طبيعي لرفع مناعة أطفالك وحمايتهم من نزلات البرد والسعال.

تقدم الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل مشروب العسل الأسود بالليمون لرفع المناعة.

مقادير مشروب العسل الأسود:

عسل أسود
٢ كوب ماء دافئ
٣ ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير مشروب العسل الأسود:

* تخلط المكونات في الخلاط.

* يصب الخليط في كاسات التقديم.

المصدر: elbalad

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