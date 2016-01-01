طريقة عمل المخمرية بالمنزل

المخمرية واحدة من أهم أنواع مستحضرات التجميل المعطرة التي لا تستغنى عنها الأنثى، لأنها تتميز باستخدام آمن لعدم احتوائها على أي مواد كحولية أو كيميائية، فهي تمنحكِ رائحة معطرة تدوم لفترات طويلة.
وتستخدم المخمرية بشكل خاص لتعطير الجسم والشعر كواحدة من الطرق الآمنة التي تتبعها الفتيات، ويدخل في إعدادها زيوت طبيعية عطرية، ولا يستخدم هذا المستحضر للتعطير فقط بل يتعداه للترطيب وتفتيح الجلد.
طريقة عمل المخمرية في البيت سهلة جدًا، ومكوناتها متوافرة في كل مكان سواء في محلات العطارة أو في مطبخك، على طريقة الشيف زينب مصطفى.
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