طريقة عمل المخمرية بالمنزل



المخمرية المخمرية

المخمرية واحدة من أهم أنواع مستحضرات التجميل المعطرة التي لا تستغنى عنها الأنثى، لأنها تتميز باستخدام آمن لعدم احتوائها على أي مواد كحولية أو كيميائية، فهي تمنحكِ رائحة معطرة تدوم لفترات طويلة.



وتستخدم المخمرية بشكل خاص لتعطير الجسم والشعر كواحدة من الطرق الآمنة التي تتبعها الفتيات، ويدخل في إعدادها زيوت طبيعية عطرية، ولا يستخدم هذا المستحضر للتعطير فقط بل يتعداه للترطيب وتفتيح الجلد.



طريقة عمل المخمرية في البيت سهلة جدًا، ومكوناتها متوافرة في كل مكان سواء في محلات العطارة أو في مطبخك، على طريقة الشيف زينب مصطفى.

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المخمريةالمكونات:ملعقة كبيرة فازلين- ملعقة كبيرة زبدة كاكاو- ملعقة كبيرة زيت لوز- 10 قطرات زيت لافندر- 5 قطرات زيت ليمون- 5 قطرات زيت ورد.طريقة تحضير المخمرية:- اخلطي الفازلين وزبدة الكاكاو، وزيت اللوز في وعاء عميق، وأذيبي الخليط في الميكروويف أو في حمام مائي دافئ.- اتركي الخليط يبرد قليلًا ولكن لا تتركيه طويلًا حتى لا يتجمد، ثم أضيفي الزيوت العطرية.- ضعي الخليط في عبوة كريم فارغة ليسهل عليكِ استخدامها، واتركيها حتى تتجمد تمامًا قبل استعمالها، واحفظيها في مكان بارد وجاف.ملاحظة: يمكنك تغيير روائح المخمرية بالزيوت العطرية المفضلة لكِ، أو الاكتفاء بزيت عطري واحد، واصنعي عطرك الخاص بكِ.