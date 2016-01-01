بأسهل الخطوات.. طريقة عمل اللانشون في المنزل



طريقة عمل اللانشون في المنزل طريقة عمل اللانشون في المنزل

يعتبر اللانشون من اللحوم المصنعة التي يحرص الكثيرون على شرائها من المحلات، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل اللانشون في المنزل.



مقادير لانشون بيتي

1 كيلو أوراك دجاج مفرومة

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 بيض

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 قطع جبنة مثلثات (أو 3 ملاعق جبنة مطبوخة أكواب بدون نكهة)

ملح وفلفل أبيض

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

جوزة الطيب



1 ملعقة صغيرة بابريكا

كزبرة جافة

بودرة حبهان

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-للحشوةزيتون اخضر او فلفل اسود حصىطريقة تحضير لانشون بيتي- في الكبة، يوضع الدجاج المفروم وكل التوابل ويضرب الخليط جيدا- يضاف البيض والزيت والعسل والجبن، ويضربوا مع بعضهم جيدًا- ثم يضاف الدقيق ويضرب الخليط جيدًا مرة أخرى- يوضع الخليط على ورق زبدة ويحشى حسب الرغبة، بزيتون أو فلفل أسود حب، ثم يلف جيدًا بورق الزبدة ليشكل رول ويقفل من الجهتين.- يلف في ورق فويل ويبرم جيدًا ويقفل من الجهتين- يوضع رول اللانشون في بايركس صغير، ثم يوضع في بايركس أكبر منه.- يملأ البايركس الكبير بالماء المغلي حتى النصف ونضع في الماء 2 ورق لورا وملح وفلفل أسود وملعقتي خل- يدخل الفرن على درجة 160 لمدة ساعة ونصف أو على البوتاجاز على نار هادئة جدًا.- بعد مرور الوقت تنزع طبقة الفويل، ثم يدخل الثلاجة ليبرد تماما لمدة 5ساعات ثم يقطع ويقدم