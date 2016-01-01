نحت قوام طبيعي.. تعرف على أبرز فوائد الترمس للتخسيس

تكمن فوائد الترمس للتخسيس في انه يساعد على إنقاص الوزن؛ حيث تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف أعلى يجعل الشخص يشعر بالشبع بشكل سريع ولفترة أطول من الوقت، ونتيجة لذلك، يستهلك الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية حبوب الترمس في وجباتهم.
ويودي تناول الترمس بشكل مستمر إلى فقدان الوزن بشكل كبير بين الذين يتبعون حمية غذائية صحية، وهو ما يخلق فوائد الترمس للتخسيس؛ حيث شهد متبعو الحمية الغذائية انخفاض في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم عند تناوله.
ومن أبرز فوائد الترمس للتخسيس أنه يساهم في الحد من حدوث الإمساك، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساهم في مرور البراز بسهولة عبر الأمعاء.
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