يعتبر أحمر الشفاه جزءا لا يتجزأ من الإطلالة في المناسبات، ويمكن للخطأ في اختيار اللون إفساد الإطلالة بالكامل، وتقع معظم الفتيات في حيرة اختيار أحمر الشفاه المناسب إلى لون ودرجة بشرتها، وبالأخص في المناسبات، لذا سنقوم بذكر أبرز ألوان أحمر شفاه خريف 2020.
وقالت خبيرة التجميل ميادة هشام، إن اختيار أحمر شفاه للمناسبات يتناسب مع لون ودرجة ونوع بشرتها، وكذلك مع المكياج الذي تطبقه، يتناسب أيضا مع إطلالتها ككل من الفستان الذي ترتديه، وتسريحة الشعر الذي تعتمد عليها، وقطع المجوهرات التي تنسقها.
وأضافت ميادة هشام، أن احمر الشفاه يمكن اختياره على الطريقة الكلاسيكية أو الطريقة الهادئة، ويعتمد اختياره على الطريقة الكلاسيكية فيمكن اختيار روج باللون الأحمر، وذلك لأنه أحد الألوان التي تناسب كل درجات البشرة، وتمنحهم أناقة وجاذبية.
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التعليقات على للمناسبات.. أبرز ألوان أحمر الشفاه لـ خريف 2020
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