للمناسبات.. أبرز ألوان أحمر الشفاه لـ خريف 2020



أبرز ألوان أحمر الشفاه لـ خريف 2020 أبرز ألوان أحمر الشفاه لـ خريف 2020

يعتبر أحمر الشفاه جزءا لا يتجزأ من الإطلالة في المناسبات، ويمكن للخطأ في اختيار اللون إفساد الإطلالة بالكامل، وتقع معظم الفتيات في حيرة اختيار أحمر الشفاه المناسب إلى لون ودرجة بشرتها، وبالأخص في المناسبات، لذا سنقوم بذكر أبرز ألوان أحمر شفاه خريف 2020.



وقالت خبيرة التجميل ميادة هشام، إن اختيار أحمر شفاه للمناسبات يتناسب مع لون ودرجة ونوع بشرتها، وكذلك مع المكياج الذي تطبقه، يتناسب أيضا مع إطلالتها ككل من الفستان الذي ترتديه، وتسريحة الشعر الذي تعتمد عليها، وقطع المجوهرات التي تنسقها.



وأضافت ميادة هشام، أن احمر الشفاه يمكن اختياره على الطريقة الكلاسيكية أو الطريقة الهادئة، ويعتمد اختياره على الطريقة الكلاسيكية فيمكن اختيار روج باللون الأحمر، وذلك لأنه أحد الألوان التي تناسب كل درجات البشرة، وتمنحهم أناقة وجاذبية.

قد يعجبك أيضا...

وعن اختيار أحمر الشفاه على الطريقة الهادئة والناعمة، فقد أوضحت ميادة هشام، أنه يمكن اختيار روج باللون النيود لما يتمتع به من درجات متعددة، ويمكن لجميع الفتيات اختيار الدرجة التي تناسبهم، وتضفي على إطلالاتهن جمالا وجاذبية.وأضافت خبيرة التجميل أنه لا يزال اللون المرجاني يحتل أبرز ألوان أحمر الشفاه لخريف 2020، ويمكن الاعتماد عليه في المناسبات؛ حيث إنه يضفي على اللوك بالكامل سحرا وجاذبية.