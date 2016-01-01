تدمير معسكر للحشد الشعبي في العراق إثر انفجار أنبوب غاز



تدمير معسكر للحشد الشعبي في العراق تدمير معسكر للحشد الشعبي في العراق

اعترفت ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، بتدمير مخزن أسلحة لها جراء انفجار أنبوب غاز في محافظة المثنيى جنوب البلاد.



وذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن مخازن أسلحة الحشد الشعبي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب انفجار أنبوب الغاز قرب معسكرها.



وأعلنت الميليشيا سقوط قتلى وجرحى لها خلال انفجار أنبوب غاز محافظة المثنى بالعراق.

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وأفادت القناة بمقتل 3 من عناصر الحشد إثر الانفجار، موضحة أن تدمير معسكر الحشد جاء بسبب انفجار مستودع أسلحة نتيجة الحريق الناجم عن انفجار أنبوب الغاز بالمثنى.من جانبها، أعلنت وزارة النفط العراقية أن الأنبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة الى بغداد والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية والذي تعرض لحادث انفجار في محافظة المثنى سيتم إعادة استئناف ضخ الغاز الجاف فيه خلال ساعات.كانت خلية الإعلام الأمني في العراف أعلنت مقتل طفلين وإصابة 28 شخصا في انفجار أنبوب غاز في محافظة المثنى.وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى.