خلي بالكم من البلد وحافظوا عليها.. شاهد رسالة الرئيس السيسي لـ المصريين



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من عدم الاستقرار الذي يستهدف تدمر الدولة ومستقبلها، وقال: "هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف والإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح جامعة الملك سليمان وعدة مشروعات، إنه خلال 2011 حدث تأثر سلبي لقطاع الآثار، ليس فقط توقف التطوير بل أيضا وجود فقد للآثار وتهريب عدد من الاثار، مؤكدا أن عدم الاستقرار يهدم الدولة.



وتابع: "طول ما الاستقرار موجود إحنا هنكمل مسيرتنا ونقدر عليها ونجتاز أي تحدي، وفي حالة عدم الاستقرار هندفع الثمن كبير أوى".

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أحداث 2011 وعدم الاستقرار في الدولة، تسببت في تعطيل بناء الدولة المصرية، وتعثر بناء الكثير من المتاحف المصرية وقطاع الآثار بشكل عام.ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين: "عدم الاستقرار أدى إلى ضياع الدولة، غير مقصود منه إساءة لأحد، وأقول لكم خلي بالكم من البلد وحافظوا عليها"، مشيرا إلى أن نتائج عدم الاستقرار مدمرة للدولة ومستقبلها.وأوضح الرئيس السيسي أن أعمال الشغب في 2011 تسببت في سرقة وتهريب الكثير من القطع الأثرية، بالإضافة إلى توقف حركة التنمية والتشييد، الدولة حريصة على تحقيق الاستقرار والنهوض بالاقتصاد.