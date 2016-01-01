حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من عدم الاستقرار الذي يستهدف تدمر الدولة ومستقبلها، وقال: "هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف والإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح جامعة الملك سليمان وعدة مشروعات، إنه خلال 2011 حدث تأثر سلبي لقطاع الآثار، ليس فقط توقف التطوير بل أيضا وجود فقد للآثار وتهريب عدد من الاثار، مؤكدا أن عدم الاستقرار يهدم الدولة.
وتابع: "طول ما الاستقرار موجود إحنا هنكمل مسيرتنا ونقدر عليها ونجتاز أي تحدي، وفي حالة عدم الاستقرار هندفع الثمن كبير أوى".
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التعليقات على خلي بالكم من البلد وحافظوا عليها.. شاهد رسالة الرئيس السيسي لـ المصريين
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