عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح متحف المركبات الملكية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق القاهرة عبر الفيديو كونفرانس، وهو من أقدم المتاحف التاريخية.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.
وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: "اليوم في أرض سيناء الغالية، نشهد يوما سياحيا وثقافيا وحضاريا استثنائيا، وهو قيام الدولة المصرية بافتتاح الدولة المصرية ثلاثة متاحف هامة في ثلاث محافظات مختلفة وهي شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة، وبتكلفة وتمويل مصري ما يقرب من مليار جنيه".
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