عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح متحف المركبات الملكية



الرئيس السيسي يفتتح متحف المركبات الملكية الرئيس السيسي يفتتح متحف المركبات الملكية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق القاهرة عبر الفيديو كونفرانس، وهو من أقدم المتاحف التاريخية.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.



وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: "اليوم في أرض سيناء الغالية، نشهد يوما سياحيا وثقافيا وحضاريا استثنائيا، وهو قيام الدولة المصرية بافتتاح الدولة المصرية ثلاثة متاحف هامة في ثلاث محافظات مختلفة وهي شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة، وبتكلفة وتمويل مصري ما يقرب من مليار جنيه".

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وأضاف الدكتور خالد العناني، في كلمته خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، أنه سيتم اليوم لأول مرة افتتاح أول متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ، وبدأ العمل به في عام 2003 وتوقف العمل في 2011، بتكلفة إجمالية 811 مليون جنيه.وأوضح أنه سيتم افتتاح أيضا أول متحف للآثار في محافظة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، وتطوير متحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، ويعد من أقدم المتاحف في العالم.