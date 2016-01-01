الرئيس السيسي يشهد افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ .. فيديو



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.



ووصل الرئيس السيسي مقر افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات الأخرى في شرم الشيخ.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء ١٠ کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وأضاف أن كليات الجامعة تتضمن تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.