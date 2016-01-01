داعية يروي مواقف من حياة النبي وقت الشدة والإساءة إليه.. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الاحتفال والاحتفاء بالنبي ممتد لكل زمان ومكان، بتذكر سنته ووصاياه وإنسانيته، فقد صدق فيه قول الله "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".

وأضاف جلال، في لقائه على فضائية"المحور"، أن النبي الكريم طلب منه الدعاء على المشركين فرفض وقال "لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة" ولما ذهب إلى الطائف يدعو الناس وسلطوا عليه السفهاء وألقوه بالحجارة حتى سال الدم منه، فدخل بستانا ويأتيه الحبيب جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال له "يارسول الله إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، لعل الله يخرج من بينهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله".

كما كان من هدي النبي في الصلاة التخفيف وعدم الإطالة، فيقول "كنت أدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي، فأخفف في الصلاة حتى لا أشق عن أمه".

كما كانت من صفاته الرحمة بالأطفال، فكان يقبل الحسن والحسين ، وقال للأٌقرع الذي لم يقبل عشرة من أولاده "ماذا أفعل مع رجل قد نزع الله الرحمة من قلبه".

المصدر: elbalad

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