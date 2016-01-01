كارثة صحية.. مريض كورونا يمكن أن يصاب بالإنفلونزا فى نفس الوقت



مريض كورونا مريض كورونا

لا يزال فيروس كورونا يملي علينا كيف نعيش، فمازالت مخاطر الإصابة بالفيروس المستجد مرتفعة، إلى جانب بداية موسم الإنفلونزا، هذا يجعل هناك فرضية بأن تتم الإصابة بفيروس كوفيد-19 والإنفلونزا في نفس الوقت.



وأوضح الدكتور "رافي تومار" الخبير حول احتمالية ومخاطر الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد في نفس الوقت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وأكمل "تومار" أنه كانت هناك "تقارير عن مرضى أصيبوا بالإنفلونزا وCOVID-19 في نفس الوقت، وقال "تومار" إنه حتى الآن لم يتضح الأطباء كيفية حدوث العدوى المشتركة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن نتمكن من فهم ذلك تمامًا.

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وتدقق الأبحاث الطبية الحالية ما إذا كانت الإصابة بالإنفلونزا أو COVID-19 تزيد من فرص الإصابة بالآخر، ويؤكد: "من المحتمل أن تكون أكثر عرضة للإصابة، لأن الالتهابات الفيروسية تلحق الضرر بأنسجة الجهاز التنفسي".ويتابع قائلًا: "نحن نعلم أنه من الممكن الإصابة بمرضين فيروسيين في وقت واحد، مما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي المقاومة"، ويضيف: "إن التهاب الرئتين الذي يمكن أن يسببه أي من المرضين يوفر أيضًا الفرصة للبكتيريا لتشق طريقها إلى هناك".مخاطر الإصابة بالإنفلونزا وCOVID-19 معًا.يقول"تومار": "إن الإصابة بالإنفلونزا وCOVID-19 معًا تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة".