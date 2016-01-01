لا يزال فيروس كورونا يملي علينا كيف نعيش، فمازالت مخاطر الإصابة بالفيروس المستجد مرتفعة، إلى جانب بداية موسم الإنفلونزا، هذا يجعل هناك فرضية بأن تتم الإصابة بفيروس كوفيد-19 والإنفلونزا في نفس الوقت.
وأوضح الدكتور "رافي تومار" الخبير حول احتمالية ومخاطر الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد في نفس الوقت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
وأكمل "تومار" أنه كانت هناك "تقارير عن مرضى أصيبوا بالإنفلونزا وCOVID-19 في نفس الوقت، وقال "تومار" إنه حتى الآن لم يتضح الأطباء كيفية حدوث العدوى المشتركة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن نتمكن من فهم ذلك تمامًا.
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التعليقات على كارثة صحية.. مريض كورونا يمكن أن يصاب بالإنفلونزا فى نفس الوقت
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