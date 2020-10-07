تصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي) من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 1.165 مليار جنيه وبتداولات 19.138 مليون سهم.
وجاء سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بالمرتبة الثانية بقيمة 149.565 مليون جنيه وبتداولات 40.119 مليون سهم ، ثم شركة الحديد والصلب المصرية بقيمة 131.517 مليون جنيه وبتداولات 42.191 مليون سهم ثم شركة العربية لحليج الاقطان بقيمة 131.437 مليون جنيه ، وبتداولات 51.217مليون سهم.
ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول بالمرتبة الخامسة بقيمة 121.157 مليون جنيه وبقيمة 25.76مليون سهم ثم سهم دايس للملابس بقيمة 117.385 مليون جنيه وبتداولات 80.414 مليون سهم، تلاه سهم جي بي اوتو بقيمة تداولات 100.124 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 36.547 مليون سهم، ثم المصريين للاسكان والتعمير بقيمة 92.014 مليون جنيه وبتداولات 70.026 مليون سهم ثم المجموعة المالية هيرميس بقيمة 90.908 مليون جنيه وبتداولات 7.192 مليون سهم ، وبالمرتبة العاشرة جاء سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة 90.77 مليون جنيه وبتداولات 6.77 مليون سهم.
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التعليقات على البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي
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