

البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي) من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 1.165 مليار جنيه وبتداولات 19.138 مليون سهم.



وجاء سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بالمرتبة الثانية بقيمة 149.565 مليون جنيه وبتداولات 40.119 مليون سهم ، ثم شركة الحديد والصلب المصرية بقيمة 131.517 مليون جنيه وبتداولات 42.191 مليون سهم ثم شركة العربية لحليج الاقطان بقيمة 131.437 مليون جنيه ، وبتداولات 51.217مليون سهم.



ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول بالمرتبة الخامسة بقيمة 121.157 مليون جنيه وبقيمة 25.76مليون سهم ثم سهم دايس للملابس بقيمة 117.385 مليون جنيه وبتداولات 80.414 مليون سهم، تلاه سهم جي بي اوتو بقيمة تداولات 100.124 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 36.547 مليون سهم، ثم المصريين للاسكان والتعمير بقيمة 92.014 مليون جنيه وبتداولات 70.026 مليون سهم ثم المجموعة المالية هيرميس بقيمة 90.908 مليون جنيه وبتداولات 7.192 مليون سهم ، وبالمرتبة العاشرة جاء سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة 90.77 مليون جنيه وبتداولات 6.77 مليون سهم.

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وكانت البورصة المصرية قد سجلت خسائر قدرها 3.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسببوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 605.4 مليار جنيه، مقابل 609.1 مليار جنيه بنهاية الاسبوع قبل الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,515.25 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 4.3 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 2.75% صعودا مغلقا الفترة عند 1,870.7 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو, 0.49% مغلقا الفترة عند 1,592.63 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.17 % مغلقا عند 12,478.48 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.89 % مغلقا الفترة عند 2,743.47 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 8.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,330 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,664 مليون ورقة منفذة على 191 ألف عملية خلال الاسبوع قب الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 60.27 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.