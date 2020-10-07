أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات

صورة الخبر: أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات

عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعدما تلقت موجة من الخسائر على مدار 48 ساعة فائتة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الجمعة، نحو 944.10 جنيه محققا زيادة قدرها 9.35 جنيه عن سعر إغلاق أمس الخميس عند مستوى 934.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم.. المعدن الأصفر يلمع وسط ضباب الانتخابات الأمريكية
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المصرية، ليصل إلى 826.09 جنيه مقابل 818 جنيها أمس، محققا زيادة قدرها 8.09 جنيه.

وعاد سعر جرام الذهب عيار 18 للارتفاع مجددا بعد يومين من الخسائر المتتالية، ليسجل 708.07 جنيه، مقابل 701.25 جنيه في ختام تعاملات أمس الخميس، بزيادة قدرها 6.82 جنيه.

أسعار الذهب منخفض التكلفة
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الجمعة ليصل إلى 550.72 جنيه مقابل 545.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 5.47 جنيه، وعن سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 472.05 جنيه، مقابل 467.5 جنيه أمس الخميس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب
وصل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال مستهل تعاملات الجمعة إلى 29,360.85 جنيه (1869.87 دولار)، مقابل 1875 دولارا أمس الخميس، بتراجع طفيف قدره 6 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم.. الدولار "القوي" يلتهم مكاسب المعدن النفيس
وعن سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل اليوم الجمعة، 6608 جنيهات، مقابل 6544 جنيها في ختام تعاملات الخميس، محققا زيادة قدرها 64.72 جنيه.

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36848

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager