

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يودع الخسائر ويقفز 8 جنيهات

عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعدما تلقت موجة من الخسائر على مدار 48 ساعة فائتة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الجمعة، نحو 944.10 جنيه محققا زيادة قدرها 9.35 جنيه عن سعر إغلاق أمس الخميس عند مستوى 934.75 جنيه.



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وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المصرية، ليصل إلى 826.09 جنيه مقابل 818 جنيها أمس، محققا زيادة قدرها 8.09 جنيه.

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وعاد سعر جرام الذهب عيار 18 للارتفاع مجددا بعد يومين من الخسائر المتتالية، ليسجل 708.07 جنيه، مقابل 701.25 جنيه في ختام تعاملات أمس الخميس، بزيادة قدرها 6.82 جنيه.أسعار الذهب منخفض التكلفةارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الجمعة ليصل إلى 550.72 جنيه مقابل 545.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 5.47 جنيه، وعن سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 472.05 جنيه، مقابل 467.5 جنيه أمس الخميس.سعر الأوقية والجنيه الذهبوصل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال مستهل تعاملات الجمعة إلى 29,360.85 جنيه (1869.87 دولار)، مقابل 1875 دولارا أمس الخميس، بتراجع طفيف قدره 6 جنيهات.أسعار الذهب اليوم.. الدولار "القوي" يلتهم مكاسب المعدن النفيسوعن سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل اليوم الجمعة، 6608 جنيهات، مقابل 6544 جنيها في ختام تعاملات الخميس، محققا زيادة قدرها 64.72 جنيه.