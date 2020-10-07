

البنك الأهلي المصري يقدم شهادة «أمان المصريين» الادخارية بسعر فائدة 16 % البنك الأهلي المصري يقدم شهادة «أمان المصريين» الادخارية بسعر فائدة 16 %

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة “أمان المصريين” بسعر عائد (الفائدة ) 16 % ، بحد أدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه ، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تسرى اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.



وتحظى شهادات الادخار ذات العائد الثابت في البنوك المصرية بإقبال عدد كبير من العملاء لأسباب متعلقة بارتفاع العائد المقدم عليها بالمقارنة بالأوعية الإدخارية الأخرى .



ولا يجوز الاقتراض بشهادة “أمان المصريين” أو إصدار بطاقة الإئتمان بأنواعها.

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ومن لهم حق شراء الشهادة المصريين من الأفراد الطبيعيين من سن 18 سنة حتى 59 سنةوتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) و يمكن استردادها في اي وقت من تاريخ الشراء وفقا و رغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها دون الالتزام بفترة 6 شهور، على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة لدفع مقدما Prepaidأو محفظة Wallet Mobile أو حساب العميل حالة احتفاظه بحساب طرف البنك ً.وتدر الشهادة عائد “ثابت طوال مدة الشهادة” ويستحق صرفه في نهاية المدة مخصوما منه قيمة أقساط التأمين إن وجدت.ويتم استرداد المبلغ بالفوائد بعد ثلاث سنوات ، بفائدة 16% سنويا ، ويتم صرف أرباح الشهادة البالغة قيمتها 16 % أربع مرات فى العام المرة الواحدة كل ثلاث شهور.ويتم إصدار الشهادة بكل سهولة ، ودون أن تطلب من صاحبه أى إقرارات صحية أو كشوف طبية، فهى خدمة تأمينية تهدف لتقديم تغطية دون استثناءات، ويتم صرفها فورا للمتقدم ، ولا يوجد بها شرط تأجيل الحصول على التعويض مثلما يوجد فى بقية الوثائق ،مميزات إضافية لشهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري-وثيقة تأمين على الحياه للعميل بالشروط والمزايا التالية :-يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.-يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.-تستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 الف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.-يمكن سداد مبلغ التأمين ( التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.-تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن الـ 60.-يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة ‘معفاه من الضرائب’.-يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.-يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الافراد العاملين بها على ان لا يمكن الاسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء.وشهادة أمان للمصريين هى شهادة أصدرتها شركة مصر للتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة ، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تأمين لهم وخاصة من العمالة الحرة .