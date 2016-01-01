100 ألف جنيه تراجعاً في أسعار كيا سورينتو موديل 2020

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صورة الخبر: 100 ألف جنيه تراجعاً في أسعار كيا سورينتو موديل 2020
100 ألف جنيه تراجعاً في أسعار كيا سورينتو موديل 2020

أطلقت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر، حملة تخفيضات وعروض على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات

الفارهة سورينتو موديل 2020.


وأعلن وكيل "كيا"، عن تخفيض أسعار السيارة كيا سورينتو 2020، التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، بمبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ترخيص لمدة عامين، وصيانة مجانية لمدة عامين.

ويوضح الجدول التالي أسعار كيا سورينتو موديل عام 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.



صورة الخبر: 100 ألف جنيه تراجعاً في أسعار كيا سورينتو موديل 2020

المصدر: الوفد

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