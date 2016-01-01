100 ألف جنيه تراجعاً في أسعار كيا سورينتو موديل 2020

أطلقت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر، حملة تخفيضات وعروض على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات
الفارهة سورينتو موديل 2020.
وأعلن وكيل "كيا"، عن تخفيض أسعار السيارة كيا سورينتو 2020، التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، بمبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ترخيص لمدة عامين، وصيانة مجانية لمدة عامين.
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