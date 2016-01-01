

8 سيارات مستعملة لا تتخطى الـ 50 ألف جنيه ..تعرف عليها 8 سيارات مستعملة لا تتخطى الـ 50 ألف جنيه ..تعرف عليها

يتابع العديد من راغبي شراء السيارات المستعملة المنصات المختلفة للحصول على سيارة مستعملة بسعر بسيط وبحالة جيدة لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج.



ولكي تحصل علي سيارة مستعملة ذات حالة جيدة لا تتخطي 50 ألف جنيه رصدت"بوابة أخبار اليوم "8 سيارات مستعملة لا يتخطي سعرها الـ 50 ألف جنيه وهي كالتالي:



1-سيارة دايو ماتيزموديل 2001

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طُرحت في السوق الإلكترونية بمتوسّط سعر 50 ألف جنيه لموديل 2001 وتعتبر هذه السيارة من أكثر الأنواع الموفّرة لاستهلاك الوقود وتصل إلى معدّل استهلاك يبلغ لتراً لكل 16 كيلومتر.2-سيارة أوبل كورسا موديل 2000طُرحت السيارة في السوق الإلكترونية بموديل 2000 بسعر 47 ألف جنيه ومزودة بناقل يدوي للحركة وتكييف وزجاج كهربائي وسنتر لوك ولكن يظل عيبها الأبرز هو صغر حجمها.3-سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008طرحت سيارة الهاتشباك الصغيرة في الأسواق الإلكترونية ويبلغ سعرها 50 ألف جنيه، للموديل 2008 وأيضًا مثل فيات يحدّد سعرها الكماليات المتواجدة فيها وسنة الصنع، بالإضافة إلى حركة المبيعات في السوق.4-سيارة فورد فيستا موديل2001تعتبر سيارة الهاتشباك الصغيرة من فورد فيستا من السيارات المطروحة في السوق بموديل 2001 وتأتي بسعر 45 ألف جنيه وقد يصل إلى 50 ألف جنيه بحسب حالة السيارة الفنية والكماليات المتواجدة فيها وحركة السوق الشرائية.5-سيارة فيات شاهين موديل 1999-2002تعد من أرخص السيارات المتاحة في السوق موديلات 1999-2002 بمتوسط سعري يقدّر بـ 50 ألف جنيه ويحدّد السعر حالة السياراة الفنية والكماليات المتواجدة فيها وسنة الصنع، بالإضافة إلى حركة مبيعات السوق وقت الشراء.6-فيات أونو موديل 1991 - 2002تعتبر من أرخص السيارات الهاتشباك المتاحة في السوق وتستهلك السيارة حوالي 6 لترات/100كم فهي موفرة في استهلاك الوقود وتبلغ قوة المحرك 45 حصانا ويترواح أسعارها ما بين 35 إلى 50 ألف جنيه.7- هيونداي أكسنت موديل 1997-1998تعتبر من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري وأرخصها وأسعار النوعيات ذات الحالة الجيدة منها ما بين 47 إلى 50 ألف جنيه.8- شيري كيو كيو موديل 2009-2010تعد من أرخص السيارات الصيني في سوق المستعمل حتي الآن موديل 2009-2010 وذات كفاءة خاصة وبحالة جيدة وأسعارها من49 إلى 50 ألف جنيه.