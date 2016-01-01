

شاهد: تجربة قيادة لفورد بوما 2021 الجديدة من فئة كروس أوفر شاهد: تجربة قيادة لفورد بوما 2021 الجديدة من فئة كروس أوفر

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة فورد بوما، وهي سيارة جديدة من فئة SUV وكروس أوفر تتمتع بأداء جيد، وصممتها فورد لتنافس سيارات أخرى بنفس الفئة من تويوتا ومازدا وهيونداي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فورد بوما وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.