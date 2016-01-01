يهدد الرجال... مرض قاتل لم يكن معروفا من قبل

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يهدد الرجال... مرض قاتل لم يكن معروفا من قبل

أعلن علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن تعرض الرجال لمرض خطير يصيبهم، حيث لم يكن معروفا للعلم من قبل، ويمكن أن تصل نسبة الوفاة إلى 40%.

وأطلق العلماء على المرض اسم " فيكساس" (VEXAS)، ويتميز بعدة أعراض من بين أهمها الحمى غير المبررة، وتشكل بعض الخثرات النشطة، بالإضافة إلى التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة، ومن الأعراض الأخرى التهاب الأوعية الدموية.

ووفقا للعلماء، فإن المرض ليس شائعا لأنه ينتج عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين " UBA1".

وأشار الخبراء إلى أنهم سجلوا 50 إصابة إلى الآن، على الرغم من أنهم لا يستبعدون احتمال وجود عدد أكبر، حسب موقع "med-heal".

وعلق العلماء على نتائج الدراسة: "نأمل أن تساعد نتائج بحثنا في الجينوم في اختيار طرق العلاج الصحيحة للرجال المصابين بهذا المرض الجيني الجديد".

المصدر: سبوتنيك

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