يهدد الرجال... مرض قاتل لم يكن معروفا من قبل

أعلن علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن تعرض الرجال لمرض خطير يصيبهم، حيث لم يكن معروفا للعلم من قبل، ويمكن أن تصل نسبة الوفاة إلى 40%.
وأطلق العلماء على المرض اسم " فيكساس" (VEXAS)، ويتميز بعدة أعراض من بين أهمها الحمى غير المبررة، وتشكل بعض الخثرات النشطة، بالإضافة إلى التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة، ومن الأعراض الأخرى التهاب الأوعية الدموية.
ووفقا للعلماء، فإن المرض ليس شائعا لأنه ينتج عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين " UBA1".
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