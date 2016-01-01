تحديد المصدر الرئيسي لانتشار الفيروس التاجي

آخر الأخباراخبار منوعة › تحديد المصدر الرئيسي لانتشار الفيروس التاجي

صورة الخبر: تحديد المصدر الرئيسي لانتشار الفيروس التاجي
تحديد المصدر الرئيسي لانتشار الفيروس التاجي

توصلت مجموعة علماء من الولايات المتحدة، إلى استنتاج يفيد بأن الفيروس التاجي يتكاثر بسهولة في تجويف الفم.

ويفيد موقع medRxiv، بأنه وفقا لبيانات الباحثين، يعتبر تجويف الفم وخاصة الغدد اللعابية واللسان واللوزتين، أفضل الأماكن لظهور بؤر الفيروس التاجي المستجد SARS-CoV-2 وانتشاره منها لاحقا.

ويشير الباحثون، إلى أنه لم تقدر خطورة الإصابة بعدوى هذا الفيروس عن طريق الفم، حيث تزداد فرص الإصابة خلال بلع اللعاب أو دخوله مباشرة إلى الرئتين. كما يزداد خطر انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

لذلك ينصح الباحثون بضرورة ارتداء الكمامات، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في منع انتشار الفيروس وانتقال العدوى.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه أول دراسة عن تكاثر الفيروس التاجي المستجد حصريا في الفم. لأن جميع الدراسات السابقة كانت تركز على ظهور العدوى في الأنف والرئتين. ولا تزال الأعراض المميزة لـ "عدوى الفم" موضع دراسة، وقد تمكن الباحثون حاليا من تحديد الأعراض التقليدية لـ "كوفيد-19" - فقدان حاسة الذوق وجفاف الفم لفترة طويلة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحديد المصدر الرئيسي لانتشار الفيروس التاجي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51469

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager