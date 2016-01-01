

جرثومة المعدة: ما هي مشاكلها؟ وكيف يمكن التخلص منها بحسب التوصيات البريطانية؟ جرثومة المعدة: ما هي مشاكلها؟ وكيف يمكن التخلص منها بحسب التوصيات البريطانية؟

جرثومة المعدة ( Helicobacter pylori) هي نوع من الميكروبات البكتيرية التي تصل إلى المعدة و تنمو على جدارها، وقد كان أول من وصفها طبيبان استراليان في عام 1982.



وعندما لم يقتنع الأطباء في ذلك الوقت باكتشافهما، قام أحد الطبيبين المكتشفين في حادثة شهيرة بإصابة نفسه بالعدوى عن طريق الزرع المحضر لجرثومة المعدة لتسبب له التهابا معديا.



تظهر جرثومة المعدة تحت المجهر المكبر في شكل جسيمات طويلة ومقوسة ولها أسواط في ناحية واحدة (كما هو موضح في الصورة التالية)، تعمل هذه الأسواط كأذرع لها تحركها على جدار المعدة.

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تسبب جرثومة المعدة آلاما في مكان المعده بأعلى منطقة البطن، وذلك لأنها تنمو وتتكاثر على الغشاء المبطن لجدار المعدة مما يضعفه و يجعله اكثر تعرضاً لتأثير أحماض المعدة الهاضمة.وفي بعض الأحوال يتسبب تأثر جدار المعدة نتيجة تكاثر جرثومة المعدة بحدوث قرحة المعدة أو قرحة الإثنى عشر.تشير الدراسات إلى أن حوالي 15%-50% من سكان الأرض مصابون بجرثومة المعدة، لكنها لا تتسبب في مشكلات وأعراض إلا في نسبة قليلة منهم.نال الطبيبان الاستراليان اللذان اكتشفا جرثومة المعدة وعلاقتها بالتهاب المعدة وحدوث القرح بها جائزة نوبل للطب في عام 2005.فما هي أعراض الإصابة بجرثومة المعدة؟ وكيف يتم التشخيص والعلاج؟ما هي أعراض جرثومة المعدة؟تعتبر الآلام المستمرة بالمعدة هي أهم أعراض جرثومة المعدة، وتزاداد حدة هذه الآلام وتضعف ما بين الحين و الآخر.قد تتحسن الآلام قليلا بعد تناول الطعام، أو باستخدام مضادات للأحماض antacid. وتعود وتزداد من جديد بعد مرور ساعتين أو ثلاثة من تناول الطعام.ويمكن أن يؤدي الألم أحيانا للاستيقاظ من النوم بسببه، وهناك أعراض أخرى للإصابة بجرثومة المعدة تتمثل في:فقدان الشهيهالغثيان والميل للقيءالقيءالإنتفاخفقدان الوزن.كيف يتم تشخيص جرثومة المعدة؟يتم تشخيص وجود جرثومة المعدة بإجراء إختبار بالتنفس أو تحليل لعينة من الدم أو البراز أو بإجراء منظار هضمي.وتعتمد تحديد طريقة التشخيص بحسب التوصيات البريطانية على عمر المريض، إذا كان أكبر أو أصغر من 55 عام، وفيما يلي توضيح لطريقة التشخيص في الحالتين.-إذا كان السن 55 عام او اكثر: يتم إجراء منظار هضمي للإطمئنان على جدار المعدة مباشرة إذا أصيب الشخص الذي ينتمي لهذه الفئة العمرية بآلام المعدة أو مشاكل الهضم المستمرة.-إذا كان السن أقل من55 عام: فيتم اتباع طرق التشخيص الأخرى بالتحليل أو إجراء اختبار التنفس، وإن تأكدت الإصابة بجرثومة المعدة فتتبع خطة علاجية لمدة 8 أسابيع.لكن يتم اللجوء لإجراء المنظار الهضمي في هذه الفئة العمرية في حالة عدم تحسن الأعراض بعد اتباع الخطة العلاجية لمدة 8 أسابيع.كيف يتم علاج جرثومة المعدة (الخطة العلاجية)؟يتم علاج جرثومة المعدة عن طريق اتباع خطة علاجية مكونة من أدوية لتقليل حمض المعدة ومضادات حيوية للقضاء على الجرثومة، بالإضافة إلى تغيير نمط الحياة باتباع نصائح طبية هامة للمريض.وفيما يلي توضيح لأنواع الأدوية المستخدمة للقضاء على جرثومة المعدة ومدة تناولها:مضادات حيوية لمدة أسبوع أو أكثر من أنواع : metronidazole و clarithromycin.يتم استخدام أدوية لتقليل إفراز أحماض المعدة مثل : omeprazole او lansoprazole لمدة 8 أسابيع.و يعاد التحليل بعد 6 أسابيع أخرى للتأكد من نجاح العلاج الذي يجب أن يتبع تحت إشراف طبي.ويتم اتباع النصائح الطبية التالية للتخفيف من حدة الأعراض :1-تناول الطعام على شكل وجبات صغيره متكرره بسيطة غير دسمه أو حارة، بالإضافة إلى تجنب الدهون و الزيوت و البهارات الحارة .كما يُنصح بالابتعاد عن القهوة و الشاي و الشوكولاته، ومن الممكن أن تتبع الوجبة ببعض الأدوية المعادلة للأحماض في صورة فوار أو حبات للمضغ (antacid).2-يُنصح المريض بإنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين (فهما سببان رئيسيان لزيادة حدة الأعراض).3-يُنصح بالابتعاد عن التوتر و القلق، وذلك بمحاولة الابتعاد عن أسبابهما و ممارسة رياضات بسيطة.كيف تنتشر جرثومة المعدة؟الى الآن لم يتأكد العلماء من الكيفية التي تنتشر بها جرثومة المعدة. تقترح بعض الدراسات انتقالها عبر الفم ومن الأم لطفلها أو عن طريق الماء الملوث إلا أن ذلك غير مؤكد إلى الآن.ويعمل العلماء حاليا على محاولة تطوير تطعيمات للوقاية منها لكن لم يتوفر الى الآن تطعيم ناجح ضدها.