

كثرة السكريات تزيد خطر الإصابة بالتهاب القولون كثرة السكريات تزيد خطر الإصابة بالتهاب القولون

كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يضر بالأمعاء ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون، حيث طورت الفئران التي تغذت على وجبات غنية بالسكر التهاب القولون وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية ووجد الباحثون الذين قاموا بفحص أمعائهم الغليظة المزيد من البكتيريا التي يمكن أن تلحق الضرر بطبقة المخاط الواقية في الأمعاء، وذلك بحسب موقع "ميديكال".



قال البروفيسور حسن زكي، الذي قاد الدراسة بجامعة جنوب غرب تكساس الطبية بأمريكا: "التهاب القولون مشكلة صحية عامة رئيسية في العديد من البلدان".



يمكن أن يسبب التهاب القولون الإسهال المستمر وآلام البطن ونزيف المستقيم، قفز عدد البالغين الأمريكيين الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (الذي يشمل مرض كرون) من 2 مليون في عام 1999 إلى 3 ملايين في عام 2015، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالإضافة إلى ذلك ، بدأ التهاب القولون بالظهور لدى الأطفال ، الذين لم يعانون منه تاريخيًا .

قد يعجبك أيضا...

تشير هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في Science Translational Medicin إلى أن السكر - وخاصة الجلوكوز الموجود في شراب الذرة عالي الفركتوز الذي طورته صناعة الأغذية في الستينيات ثم استخدم بشكل متزايد لتحلية المشروبات الغازية والأطعمة الأخرى - كمشتبه رئيسي.ووفقًا للدراسة ، فقد زاد معدل الإصابة بمرض التهاب الأمعاء في الدول الغربية ، وخاصة بين الأطفال ، خلال نفس الفترة.ثم استخدم الباحثون تقنيات التسلسل الجيني لتحديد أنواع وانتشار البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة للفئران قبل وبعد تلقي نظام السكر.بعد تناول علاجات السكر لمدة سبعة أيام ، أظهر أولئك الذين تم تغذيتهم على السكروز والفركتوز - وخاصة الجلوكوز - تغيرات كبيرة في السكان الميكروبيين داخل الأمعاء ، وفقًا للدراسة.تم العثور على البكتيريا المعروفة بإنتاج الإنزيمات المهينة للمخاط ، مثل Akkermansia ، بأعداد أكبر ، في حين أن بعض الأنواع الأخرى من الحشرات تعتبر بكتيريا جيدة وتوجد بشكل شائع في الأمعاء ، مثل Lactobacillus ، أصبحت أقل وفرة.ورأى الباحثون دليلاً على ترقق الطبقة المخاطية التي تحمي بطانة الأمعاء الغليظة بالإضافة إلى علامات العدوى بالبكتيريا الأخرى. توضح الدراسة أن "الطبقة المخاطية تحمي النسيج المخاطي المعوي من ارتشاح الجراثيم المعوية". "إن الوفرة العالية للبكتيريا المهينة للمخاط ، بما في ذلك Akkermansia muciniphila و Bacteroides fragilis ، في الفئران المعالجة بالجلوكوز ، تشكل بالتالي خطرًا محتملاً على حاجز المخاط المعوي.