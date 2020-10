بـ 7 آلاف و801 ماسة.. قصة خاتم هندى دخل موسوعة جينيس بـ 7 آلاف و801 ماسة.. قصة خاتم هندى دخل موسوعة جينيس

دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية أمر يصبو إليه الكثير من الأشخاص، فيبدأ كل منهم في البحث عن طريقة يمكنه من خلالها دخول الموسوعة والحصول على اللقب، ويبدو أن هذا ما فكر فيه صائغ هندي أيضًا، حيث سجل رقمًا قياسيًا في الموسوعة بخاتم يحتوي على 7 آلاف و801 ماسة، وفقًا لما جاء بموقع مجلة "elle".



وقد نشر الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية " guinnessworldrecords" أن كوتي سريكانث مؤسس شركة هولمارك للمجوهرات، ومالك متجر "The Diamond Store by Chandubhai" للمجوهرات في حيدر أباد، لديه اهتمام خاص بخامة الماس، رغم أنه قضى وقتًا طويلًا من حياته محاطًا بكل أنواع المجوهرات، ولكنها هذا المعدن يتميز عن غيره كثيرًا من وجهة نظره.



" The Divine - 7801 Brahma Vajra Kamalam" هذا هو الاسم الذي اختاره "كوتي" للخاتم الذي حطم به الرقم القياسي في موسوعة جينيس مؤخرًا، حيث استخدم فيه أكبر عدد من قطع الألماس المرصع في حلقة واحدة، ذلك الخاتم الذي صممه على شكل زهرة، والذي عرضه للمرة الأولى في متجره يوم الاثنين الماضي، وحقق من خلاله أول رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس للمجوهرات في جنوب الهند.

شخاتم هندي في موسوعة جينيساستغق تصميم هذا الخاتم عامين، حيث بدأ في رسمه على الورق في سبتمبر 2018، واختار الزهرة باعتبارها دليلًا على نقاء الجوهر وفقًا للتقاليد الثقافية الهندية.وتحدث "سريكانث" عن الخاتم قائلًا إنهم عملوا على تصميم العديد من الرسومات التي تعتمد على أنواع مختلفة من الأزهار، منها زهرة الكاميليا التي مكنتهم من دمج الفكر المعاصر والتقليدي معًا، كما بدت أكثر جاذبية.وأضاف أنه بعد الاستقرار على شكل التصميم على الورق، بدأ فريق "هولمارك"في تحويله إلى تصميم ديجيتال باستخدام الكمبيوتر للتعرف على عدد الماسات التي سيحتاج إليها الخاتم قبل البدء في تصنيعه، تلك العملية التي استغرقت حوالي 45 يومًا.خاتم يدخل موسوعة جينيسخاتم يدخل موسوعة جينيسكان مارس 2019 هو بداية إنشاء القاعدة الحلقية للخاتم، وتأكد الفريق من عدد الماسات التي سيحتاجوا إليها لتصنيع الخاتم في مايو من نفس العام، وهنا بدأت مرحلة شراء الماسات، لينتهوا من تصميم الخاتم في أغسطس 2019، قبل أن يظهر إلى النور مؤخرًا.