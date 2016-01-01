دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية أمر يصبو إليه الكثير من الأشخاص، فيبدأ كل منهم في البحث عن طريقة يمكنه من خلالها دخول الموسوعة والحصول على اللقب، ويبدو أن هذا ما فكر فيه صائغ هندي أيضًا، حيث سجل رقمًا قياسيًا في الموسوعة بخاتم يحتوي على 7 آلاف و801 ماسة، وفقًا لما جاء بموقع مجلة "elle".
وقد نشر الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية " guinnessworldrecords" أن كوتي سريكانث مؤسس شركة هولمارك للمجوهرات، ومالك متجر "The Diamond Store by Chandubhai" للمجوهرات في حيدر أباد، لديه اهتمام خاص بخامة الماس، رغم أنه قضى وقتًا طويلًا من حياته محاطًا بكل أنواع المجوهرات، ولكنها هذا المعدن يتميز عن غيره كثيرًا من وجهة نظره.
" The Divine - 7801 Brahma Vajra Kamalam" هذا هو الاسم الذي اختاره "كوتي" للخاتم الذي حطم به الرقم القياسي في موسوعة جينيس مؤخرًا، حيث استخدم فيه أكبر عدد من قطع الألماس المرصع في حلقة واحدة، ذلك الخاتم الذي صممه على شكل زهرة، والذي عرضه للمرة الأولى في متجره يوم الاثنين الماضي، وحقق من خلاله أول رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس للمجوهرات في جنوب الهند.
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التعليقات على بـ 7 آلاف و801 ماسة.. قصة خاتم هندى دخل موسوعة جينيس
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