لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل فى دورة التربية العسكرية بتاريخ 31 أكتوبر من خلال هذا الرابط

أعلنت إدارة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية، التى تأتى بتاريخ الغد، 31 أكتوبر 2020؛ وذلك لأداء الاختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث الدورة للطلاب، حيث يمكن للطالب التسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM/login.asp
وطلبت الجامعة من الطلاب مراجعة أسماءهم لمعرفة قبولهم فى الدورة من عدمه ويتم مراجعة قبوله ومعرفة رقمه المسلسل بالفصيلة، من خلال الدخول على هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/military
يأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب لمنع تجمع الطلاب داخل الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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