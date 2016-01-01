لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل فى دورة التربية العسكرية بتاريخ 31 أكتوبر من خلال هذا الرابط

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أعلنت إدارة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب التسجيل لدورة التربية العسكرية، التى تأتى بتاريخ الغد، 31 أكتوبر 2020؛ وذلك لأداء الاختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث الدورة للطلاب، حيث يمكن للطالب التسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM/login.asp



وطلبت الجامعة من الطلاب مراجعة أسماءهم لمعرفة قبولهم فى الدورة من عدمه ويتم مراجعة قبوله ومعرفة رقمه المسلسل بالفصيلة، من خلال الدخول على هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/military



يأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب لمنع تجمع الطلاب داخل الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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اقرأ أيضا : لراغبى دراسة الماجستير في ألمانيا.. تعرف على الشروط وتكلفة الدراسةويتم انعقاد الدورة على المنصة الإلكترونية الجامعة بدلًا من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرًا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ومن خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة.يأتي ذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية الاسم والكلية والفرقة ورقم الطالب بالدورة المشترك بها والفصيلة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان.جدير بالذكر أن الجامعة قد نبهت على طلاب الفرق النهائية سرعة التسجيل للحصول على دورة التربية العسكرية وانه لن يتم حصول الطالب على شهادة التخرج بدون أداء التربية العسكرية.