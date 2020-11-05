طالبت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، طلاب الفرقة الاولى دفعة 2020/2021 المستجدين بشعبتيها الانتظام والانتساب الذين لم يستكملوا إجراءات التحاقهم بالكلية بسرعة استكمالها، سواء كان كشف طبى او دفع مصروفات أو الاختبار الشخصى وتقديم الملف.
وحددت الكلية يوم الخميس القادم الموافق 5/11/2020 اخر موعد لعمل الاختيار الشخصى ولذلك طالب الكلية من الطلاب سرعة استيفاء أوراقهم قبل هذا الموعد .
وقالت الكلية انه على الطالب الذى دفع المصروفات الدراسية ان ينتهى من تجهيز اوراقه المطلوبة وان يذهب بها الى مقر الكلية فورآ لعمل المقابلة.
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التعليقات على خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن آخر موعد للمقابلات الشخصية للطلاب الجدد
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