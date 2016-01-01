تعليق الدراسة في هندسة حلوان بعد اكتشاف حالات كورونا



هندسة حلوان هندسة حلوان

علم موقع "صدى البلد" الاخبارى، عن وجود حالات كورونا بين طلاب كلية هندسة حلوان فرع المطرية وأن الكلية قررت تعليق الدراسة للطلاب المشتبه فى اصابتهم .



وصرح الدكتور محمد محسن عميد كلية هندسة حلوان بالمطرية لصدى البلد، ان الكلية اكتشفت وجود حالات كورونا بين طلاب الفرقة الثالثة بشعبة عمارة وبناء على ذلك تم تعليق الدراسة لطلاب الفرقة.



وأشار إلي إنه تم منع المشتبه بهم من الدخول لمقر الجامعة لمدة اسبوع وتم تفعيل الدراسة بنظام التعليم الهجين عبر منصات الجامعة خلال هذه الفترة .



كما اكد الدكتور محمد محسن لصدى البلد ان عدد الحالات الموجودة تم الاشتباه فى وجود حالتين فقط حتى الان، واشار الى انه تم تعقيم وتطهير مبانى الكلية وقاعات المحاضرات والسكاشن والتشديد على الطلاب بإتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجامعة .



