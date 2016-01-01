ابدأ من اليوم.. روتين لمنع تساقط الشعر في الشتاء



لمنع تساقط الشعر في الشتاء لمنع تساقط الشعر في الشتاء

فحصت دراسة أجرتها الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية العلاقة بين تساقط الشعر وفصول السنة. وفقًا للدراسة ، يحدث تساقط الشعر بشكل رئيسي في الصيف والخريف. ذكرت دراسة أخرى أيضًا أنه عندما ننتقل من أواخر الخريف إلى أوائل الشتاء ، يمر شعرنا بمرحلة تساقط الشعر. يحدث هذا لأنه في الشتاء يمتص الهواء الجاف كل الرطوبة من فروة الرأس ويجعلها جافة.



يؤدي جفاف فروة الرأس إلى تكسرها. قد يعاني الأشخاص ذوو الشعر الرقيق من تساقط الشعر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء. لذلك ، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا بشأن تساقط الشعر. قد يجعل الشتاء شعرك يبدو مسطحًا وباهتًا وباهتًا وتحتاج إلى الاهتمام بشعرك أكثر من أي وقت مضى



كيف تمنع تساقط الشعر خلال فصل الشتاء؟

إذا كنت قد اكتشفت بعض الخيوط الزائدة في فرشاة شعرك ، فهذا لا يعني أنك على وشك الصلع . تمامًا مثل بشرتك ، يمر شعرك أيضًا بتغيير. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في منع تساقط الشعر الموسمي أو التخفيف من آثاره ، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك

قد يعجبك أيضا...

احصل على حواف منتظمةوفقًا للخبراء ، يجب الحصول على تشذيب منتظم كل 4-8 أسابيع للحفاظ على صحة شعرك. لن يخفف فقط من تساقط الشعر ، بل سيساعد أيضًا على إزالة الأطراف المتقصفة ومنع تلف الشعر. علاوة على ذلك ، سوف يحفز أيضًا نمو الشعر.التدليك بالزيت الساخنالتدليك بالزيت الساخن هو أفضل علاج عندما يفسد الشتاء شعرك. دلكيه بالزيت الساخن لتقوية وتغذية فروة الرأس وتجعل شعرك لامعا من جديد. زيت جوز الهند خيار جيد هنا.بخاريعمل التبخير المنتظم على فتح بصيلات الشعر حتى تتمكن من امتصاص المزيد من العناصر الغذائية. سيساعد على ترطيب فروة رأسك وتقوية شعرك. سوف يحفز صحة الشعر ويجعل شعرك لامعًا وناعمًا.جفف شعرك في الهواءاتركي شعرك يجف بشكل طبيعي بدلًا من تجفيفه بالمجفف. يتسبب تجفيف شعرك بالنفخ في تكسر الشعر وامتصاص كل الرطوبة منه. ومع ذلك ، يجب تجنب الخروج بشعر مبلل لأن هواء الشتاء الجاف سيجعل شعرك جافًا ويسبب تقصفه.تجنب الاستحمام بالماء الساخنقد يؤدي غسل شعرك بالماء الساخن لفترة طويلة إلى جفافه وتجعده ، مما قد يؤدي إلى تلف الشعر بشكل لا يمكن إصلاحه . لذلك ، لا بأس في الاستحمام بماء ساخن ولكن لمدة 10 دقائق فقط.انغمس في الترطيب العميق مرة واحدة على الأقل في الأسبوعيعد تكييف شعرك أمرًا حيويًا لتجديد رطوبة فروة رأسك ومنع تساقط الشعر الموسمي. سوف يساعد في الحفاظ على نسيج الشعر خلال موسم البرد ويساعدك على مكافحة آثار منتجات التدفئة ورياح الشتاء الباردة. يمكنك صنع مكيفك بنفسك في المنزل بمساعدة بعض مكونات المطبخ الأساسية.اللبن الرائب والليمون: اخلطي بضع قطرات من عصير الليمون في اللبن الرائب وضعيه على شعرك كقناع. يعمل هذا البلسم الطبيعي على تقليل تساقط الشعر وعلاج جفاف فروة الرأس وتقليل قشرة الرأس.الزبادي والبيض: اخلطي بيضة مع ست ملاعق كبيرة من الزبادي ودلكي المزيج على شعرك. قم بتغطيته لمدة 15-20 دقيقة واغسله بالماء العادي. محتوى البروتين وحمض اللاكتيك في اللبن ينظف فروة الرأس. من ناحية أخرى ، يعمل البيض كبلسم فعال وسيضيف لمعانًا للشعر الباهت.